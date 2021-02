Kommentar

Gögel-Solo - aber sicher keine Richtungsentscheidung

Doppelspitze? Da war doch mal was! Womöglich ist den Mitgliedern der Südwest-AfD wieder eingefallen, dass die Doppelspitze aus Bernd Gögel, dem „Gemäßigten“, und Dirk Spaniel, „dem Flügelmann“, an der Landesparteispitze damals keine so gute Idee war.