Internet-Störung: Aus vielen Gemeinden in der Region Pforzheim kamen am Donnerstag Hinweise über Probleme des Mobilfunkanbieters Vodafone. Passanten berichten von einem Ausfall im ganzen Bundesland.

Am Donnerstagnachmittag häuften sich in der Region um Pforzheim Beschwerden über ausgefallenes Internet sowie Telefon- und Fernsehanschlüsse des Anbieters Vodafone.

Betroffen davon waren laut Hinweisen neben Pforzheimer Stadtteilen wie der Weststadt, Sonnenberg, Eutingen und auf dem Arlinger auch die Gemeinden Niefern, Remchingen, Ispringen und Birkenfeld im Enzkreis.

Auf der offiziellen Störungskarte von Vodafone wurde in der Region um Pforzheim keine Störung angezeigt, wohl aber auf anderen Störungskarten wie dem Web-Portal Netzwelt.

Vodafone informiert auf Twitter über Internetausfall

Auf Twitter teilte der Mobilfunkanbieter zwischenzeitlich mit: „Wir sind weiterhin dran und arbeiten so schnell wir können an einer Lösung. Eine exakte Zeitangabe können wir leider nicht machen.“ Die Servicetechniker arbeiteten aber daran, das Problem so schnell es geht zu beheben.

Passanten in der Pforzheimer Fußgängerzone berichteten indes sogar von einem gesamten Ausfall des Mobilfunkanbieters in ganz Baden-Württemberg. Bislang gab es dazu aber keine Bestätigung.

Seit 17 Uhr mehren sich in Pforzheimer Facebook-Gruppen wieder Kommentare, wonach die Probleme zumindest teilweise behoben seien.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 17.38 Uhr]