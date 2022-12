Der Posteingang von Michael Herder ist die vergangenen Tage und Wochen ordentlich voll gewesen. Und auch sein Handy klingelte vermutlich wieder häufiger, als das noch in den vergangenen Jahren der Fall war.

Beim Sportvorstand des 1. FC Calmbach, der mit seiner ersten Mannschaft in der A2-Klasse spielt, laufen die Fäden für die Calmbacher Hallentage zusammen.

In den vergangenen beiden Jahren ruhte der Ball. Letztmals trug sich im Januar 2020 der FC Gärtringen in Calmbach in die Liste des Turniersiegers ein. Anschließend war Schluss – Corona ließ beim Event unterm Hallendach die Luft raus.

Beim FC Calmbach wird wieder an drei Tagen unterm Hallendach gekickt

Entsprechend groß, sagt Herder, sei nun und im Vorfeld der 48. Turnierauflage der Ansturm gewesen. Musste der 1. FC Calmbach in den Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie mangels Interesse die Turniertage noch auf zwei verkürzen, so wird 2023 wieder an drei Tagen (5. bis 7. Januar) unterm Hallendach gezaubert. „Unser Teilnehmerfeld ist fast voll“, so Herder Anfang des Monats.

Mehr als 30 Teams gehen, ob beim Qualifikations- oder Einladungsturnier, ins Rennen. Und den Vereinen ist die Vorfreude auf das Spiel mit der Bande – das zeigen die Anmeldungen – anzumerken. Neben dem Titelverteidiger stellen in Calmbach auch der 1. CfR Pforzheim (U19), GU-Türkischer SV Pforzheim oder der FC Nöttingen II Mannschaften. Einige Clubs haben sogar zwei Teams gemeldet.

Für uns ist das Turnier die größte Einnahmequelle. Michael Herder, Sportvorstand FC Calmbach

Beim Gastgeber freut man sich nicht nur auf spannende Spiele. Sondern auch auf ein volles Foyer und viele Zuschauer, die nicht nur Hunger auf Fußball, sondern auch auf Essen und Trinken haben. „Für uns ist das Turnier die größte Einnahmequelle“, sagt Herder. Mehr als 800 Besucher drängten sich vor Corona an einem Tag durchaus in die Halle, „ich denke es wird diesmal besser besucht sein als vor Corona“, sagt der Calmbacher Sportvorstand.

Budenzauber gibt’s auch wieder beim SV Büchenbronn

Über viele und vor allem rasche Zusagen haben sie sich auch beim SV Büchenbronn gefreut. Neben dem CfR und Nöttingen, berichtet Sportvorstand Wolfgang Hochmuth, haben für den 6. Januar 2023 auch die Kickers Pforzheim und GU ihr Kommen zugesichert. „Wir haben lange gezittert und überlegt“, berichtet Hochmuth.

Letztendlich – und auch nach einem Austausch mit dem FC Birkenfeld – habe man sich entschlossen, das beliebte Turnier, den Hahn-Cup, wieder auszurichten. „Sonst verläuft es sich nach einer längeren Unterbrechung irgendwann“, sagt Hochmuth.

Und auch in Birkenfeld, insgesamt werden 2.500 Euro an Preisgeld ausgeschüttet, wird nach langer Corona-Pause wieder gekickt. Der S&G-Cup geht in seine elfte Runde. Das Qualifikationsturnier in der Schwarzwald-Halle findet am 29. Dezember statt. Tags drauf geht es ab 16 Uhr dann beim Finalturnier zur Sache. Dem Gewinner winken 1.000 Euro.

Beim CfR entschied man sich kurzfristig gegen das Spektakel unterm Hallendach

Ins Staunen versetzt werden sollten auch wieder die Zuschauer beim 1. CfR Pforzheim. Eigentlich war geplant, am Samstag, 28. Januar 2023, in der Sporthalle des Fritz-Erler-Wirtschaftsgymnasiums die 66. Auflage des Rudolf-Reinacher-Gedächtnisturniers durchzuführen. Seit 1956 wird beim 1. CfR Pforzheim unterm Dach getrickst, gezaubert und getroffen. Doch Mitte Dezember zogen die Verantwortlichen die Reißleine und sagten die Veranstaltung ab.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Unter anderem musste befürchtet werden, dass die Sporthalle samt Umkleiden und Duschen aufgrund der Energiekrise nicht beheizt werden könnten. Auch drohten kurzfristig krankheitsbedingte Absagen.

Da man beispielsweise Zusagen von Titelverteidiger MNK Zapresic aus Kroatien und dem FC Bayern München, ebenso wie den Namibia Legends, der namibischen Senioren-Nationalmannschaft, hatte, war den Verantwortlichen das finanzielle Risiko unter anderem für die Anreise zu hoch. Stattdessen soll die 66. Auflage des Turniers nun am 27. Januar 2024 stattfinden.

Es ist guter, schneller Fußball. Aber der Spaß sollte immer mit dabei sein. Michael Fuchs, Ex-Trainer des FC Nöttingen, zum Thema Hallenfußball

Dem Hallenfußball kann auch Michael Fuchs, bis vor wenigen Tagen noch Trainer des FC Nöttingen und zuvor beim SV Huchenfeld tätig, viel Positives abgewinnen. „Ich finde das klasse. Es ist guter, schneller Fußball. Aber der Spaß sollte immer mit dabei sein“, sagt Fuchs, der sich in Sachen Kader-Zusammenstellung der Nöttinger für die Hallenturniere ohnehin zurückgehalten hätte.

FC Nöttingen schickt wohl gemischte Teams unters Hallendach

„Das ist Sache von Timo Brenner und Lukas Hecht-Zirpel. Die regeln das“, so Fuchs. Durchaus denkbar, dass Brenner, Kapitän der Oberliga-Mannschaft, und der Trainer der Nöttinger „Zweiten“ bei den Turnieren gemischte Teams aus Oberliga- und Landesligaakteuren ins Rennen schicken.

Vor allem Timo Brenner bewies in den vergangenen Jahren stets, dass er auch unterm Dach ein feines Füßchen besitzt.