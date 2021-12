Haushaltsdebatte: Enzkreis investiert mehr als zehn Millionen Euro

Mit politischem Geschick war wenig zu drehen bei der Haushaltsdebatte im Enzkreis. Der Kreistag stellte mehrheitlich nicht in Frage, dass die Kommunen im kommenden Jahr mehr Umlage zahlen müssen.

Des einen Zurückhaltung ist des anderen Chance: FDP-Fraktionschef Erik Schweickert wusste es am Montag trefflich zu nutzen, dass ein Teil seiner Kreistagskollegen wegen Corona auf ihr Rederecht zum Haushalt verzichteten. Und so kam es, dass er seinen Kampf gegen eine höhere Kreisumlage bis tief in die Verästelungen einer Ausschussdebatte führte. Wirkmächtig wurde das Geschick allerdings nicht.

Der Haushalt für 2022 wurde bei fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen. Auch eine von der CDU geforderte pauschale Minderausgabe von 1,1 Millionen Euro als Defizitausgleich fand keine Mehrheit.

Der Haushalt für den Enzkreis hat ein Volumen von 263 Millionen Euro. Damit verbunden ist eine Kreditermächtigung von neun Millionen Euro – drei mehr als in diesem Jahr. Für Investitionen stehen rund 10,8 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sind 3,6 für Hochbau und 3,2 für Tiefbau vorgesehen. Erhebliche Summen will der Enzkreis auch in die digitale Ausstattung des Landratsamtes und der Schulen stecken. Außerdem wird die komplette Erneuerung der Telefonanlage vorbereitet, die allerdings erst im Haushalt 2023 wirksam wird.

Kritik an Sozialausgaben des Enzkreises

Im Zentrum der Debatte stand weder das Zahlenwerk an sich, noch die von 27,2 auf 28,8 Prozent erhöhte Kreisumlage. Die Aufmerksamkeit der Kritiker galt bei genauer Betrachtung den Sozialausgaben.

Hier gebe es mehrere Bereiche, die sehr großzügig geplant worden seien, befand Schweickert. Auch CDU-Fraktionschef Günter Bächle hatte „schon den Eindruck, dass die eine oder andere Luft im Haushalt ist“.

„Die FDP möchte einfach weniger einstellen, weil sie hofft, die Kosten fallen nicht in der erwarteten Höhe an“, befand dagegen AfD-Sprecher Christoph Wichardt, der im Übrigen wie Werner Henle von den Freien Wählern und CDU-Finanzexperte Heiko Genthner auf seine Haushaltsrede verzichtete.

Auch Grünen-Obmann Peter Pförsich gab seine Ausführungen zum Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung lediglich zu Protokoll. Zur Kritik am Sozialhaushalt merkte er an: „Etwas Luft fürs nächste Jahr ist auch viel wert. Wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann ist es gut.“

Nachfrage nach Pflichtaufgaben wie Inklusion nimmt zu

Dass der Enzkreis „weiter Musterschüler ist“, machte Sozialdezernentin Katja Kreeb am Beispiel der Eingliederungshilfe deutlich. Unter den 44 Kommunen stehe der Enzkreis hier auf Platz vier. Damit die Mitglieder des Kreistags dies auch im Detail nachvollziehen können, will sie in der nächsten Ausschusssitzung „ein sauberes Benchmark mit vergleichbaren Zahlen vorlegen“.

Anhand der Ausgaben für Inklusion lenkte Kreeb den Blick auf die Nachfrage bei Pflichtaufgaben wie dieser. Es sei nicht nur die Anzahl der Fälle gestiegen, sondern auch die Erwartungshaltung. In Reaktion darauf sei in Absprache mit den Trägern das Vergütungssystem harmonisiert – also angeglichen – worden.

Landratsamt soll zentrale Vergabestelle bekommen

Einig zeigte sich der Kreistag darüber, dass die geplante zentrale Vergabestelle des Landratsamts kommen soll. Eine endgültige Entscheidung über die personelle Ausstattung, die in Zusammenhang mit dem Haushaushalt zur Debatte stand, soll aber erst nach Klärung offener Fragen im Frühjahr fallen.

Soweit es um die Haushaltsreden ging, war übrigens eine Art sozialliberale Koalition zu erleben. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Hans Vester wollte „die wichtige demokratische Gepflogenheit“ nicht einfach der Pandemielage opfern. Und so bewertete er denn den Ausgleich zwischen den Interessen des Kreises und der Kommunen als vernünftig, unterstrich die Bedeutung zusätzlicher Überweisungen an die Enzkreis-Kliniken und forderte eine Kreisbaugenossenschaft, um nachhaltiges Bauen mit Kostenbewusstsein zu verbinden.

Er bot damit die Gelegenheit zur Debatte, die Schweickert in seinem Statement pro Haushaltsrede unterstrich. Allein hier ergriff keiner der Kreistagskollegen das Wort.