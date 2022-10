Drei Menschen verletzten sich bei Unfall auf A8 bei Heimsheim schwer

Bei einem Unfall auf der A8 bei Heimsheim haben sich am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt. Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Drei Menschen sind am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Heimsheim im Enzkreis schwer verletzt worden. Zudem kam ein 62-jähriger Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte.

Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem 29 Jahre alten Beifahrer in Richtung Stuttgart und wollte von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah sie den 62-jährigen Fahrer hinter sich; es kam zu einem Zusammenstoß.

Das Auto der Frau schleuderte nach rechts, prallte gegen das eines 53-Jährigen, überschlug sich und blieb auf einer Wiese am Straßenrand auf dem Dach liegen. Auch der 53-Jährige kam ins Schleudern und kippte mit seinem Pkw auf die Seite. Der 62 Jahre alte Mann konnte mit seinem Wagen auf der Fahrbahn anhalten.