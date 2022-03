Randaliererin tritt Polizistin in Heimsheim gegen den Rücken

Die 36-Jährige weigerte sich vehement, in eine Fachklinik gebracht zu werden. Zuvor hatte sie lautstark in einem Mehrfamilienhaus randaliert.

Eine 36-Jährige hat am Donnerstagvormittag in Heimsheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wählten Anwohner gegen 11.15 Uhr den Notruf an und teilten mit, dass eine Person in einem Mehrfamilienhaus randalieren würde.

Eine Streife rückte aus und traf vor Ort die 36-Jährige an, welche sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Beamten verständigten einen Krankenwagen, der die Frau in eine Fachklinik bringen sollte.

Als sie davon erfuhr, weigerte sich die 36-Jährige mitzukommen. Sie verhielt sich den Beamten gegenüber immer aggressiver, sodass diese ihr schließlich Handschellen anlegen und die Frau zum Krankenwagen tragen mussten.

Dabei wehrte sie sich mit aller Kraft gegen die Polizisten, klammerte sich mit den Füßen an Möbeln fest und trat einer Beamtin im Treppenhaus gegen den Rücken. Der herbeigerufene Krankenwagen brachte sie schließlich in eine Fachklinik.