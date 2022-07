Das stimmt, mein Tätigkeitsfeld ist groß. Ich bin Sprachrohr der Kinder, Advokatin der Familie, Spielgefährtin der Kleinsten, verlängerter Arm der Gefangenen. Zudem Fahrdienst, Seelsorgerin, Organisatorin, Multitaskerin. Im Prinzip Mädchen für alles.

In unserem Bereich gibt es kein Schema F, an dem man sich orientieren kann. Jeder Fall, jede Familie hat einen ganz individuellen Bedarf. Das macht die Arbeit einerseits extrem spannend und interessant, andererseits fordert sie auch ein ständiges Umdenken und Spontanität. Man muss in jedem Bereich ein gewisses Vorwissen beziehungsweise Grundwissen mitbringen.