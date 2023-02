Unbekannte brechen Baucontainer in Heimsheim auf

Einbrecher sind zwischen Freitag und Montag in einen Baucontainer in Heimsheim eingedrungen. Sie stahlen Baugeräte und Treibstoff.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in einen Lagercontainer auf einem Baustellengelände in Heimsheim eingebrochen. Die Einbrecher drangen in das umzäunte Baustellengelände in der Straße „Im Kammertal“ und öffneten gewaltsam die Verriegelung eines dort befindlichen Baucontainers, teilte die Polizei mit.

Sie entwendeten aus dem Container mehrere Baugeräte sowie zwei Kanister mit Treibstoff. Den Angaben der Polizei zufolge beläuft sich der Wert des Diebesguts auf mehrere Tausend Euro. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden sei nicht bekannt.