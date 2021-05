Zeitliches Loch bei Stabsübergabe

Respekt und Freude vor neuer Aufgabe: Hilde Neidhardt wird Erste Landesbeamte im Enzkreis

Hilde Neidhardt tritt am 1. August ihre Stelle als Erste Landesbeamte im Enzkreis an. Landrat Bastian Rosenau begrüßt die Rückkehr von Neidhardt in den Enzkreis, hätte sich aber einen früheren Dienstantritt seiner künftigen Stellvertreterin gewünscht.