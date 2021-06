Der Himmelblaue Bläuling findet sich noch in einigen Naturschutzgebieten im Enzkreis

In der englischen Sprache wird Himmelblaue Bläuling mit Adonis, dem Gott der Schönheit und Vegetation in Verbindung gebracht.

Der Himmelblaue Bläuling hat eine Flügelspannweite von bis zu 32 mm. Die Flügeloberseite des Männchens ist leuchtend hellblau und hat einen schmalen schwarzen Rand mit weißen, durch schwarze Flecken unterbrochenen Haarfransen.

Beim Weibchen ist die Flügeloberseite dunkelbraun mit einem schwarzen Rand und weißen Fransen sowie orangefarbenen Halbmonden und bis zu 12 dunkelbraunen, weiß umrandeten Punkten. Nicht selten legt sich ein feiner bläulicher Schleier auf die Flügel. Bei beiden Geschlechtern ist die Flügelunterseite graubraun.

In der Mitte befinden sich viele weiß umrandete schwarze Punkte und ein spitz zulaufender weißer Fleck, der den Falter von anderen Bläulingen unterscheidet. Deutlich sichtbar ist eine orangefarbene Fleckenbinde.

Der Falter kommt in Süd- und Mitteleuropa und Teilen Kleinasiens bis auf ein Höhe von 2.000 Metern vor, wo er sich hauptsächlich auf kalkreichen, sonnenexponierten und trockenen Gebieten wie Mager- und Trockenrasen und steppenartigem, felsigem Gelände wohl fühlt. Er ist in Mittel-und Süddeutschland nicht häufig und in manchen Gebieten schon verschwunden.

Wo der Schmetterling in Baden-Württemberg zu finden ist

In Baden-Württemberg gibt es kleinere Vorkommen am Oberrhein, im Kraichgau und Tauberland, auf der Schwäbischen Alb und in den Gäulandschaften, wo er meist auf kalkreichen Magerrasen, aber auch an Böschungen, in Steinbrüchen und Kiesgruben beobachtet werden kann. Im Stadtkreis Pforzheim ist er nahezu verschwunden.Im westlichen und östlichen Enzkreis gibt es noch Restpopulationen in einigen Naturschutzgebieten.

Der Himmelblaue Bläuling fliegt in zwei Generationen von Mitte Mai bis Ende Juni und von Ende Juli bis Mitte September. Er saugt hauptsächlich am Hufeisenklee und anderen Kleearten sowie verschiedenen Schmetterlingsblütlern. Oft ist er an Pfützen und feuchten offenen Bodenstellen anzutreffen.

Die Eier werden einzeln an den Blättern des Hufeisenklees abgelegt. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die dunkelgrünen behaarten, gelbgestreiften Raupen, die sich fast ausschließlich vom Hufeisenklee und anderen Kleearten ernähren. Die Raupen der zweiten Generation überwintern und entwickeln sich im darauf folgenden April zur Puppe.

Friedliche Koexistenz mit Ameisen

Ein entscheidender ökologischer Faktor ihrer Entwicklungsphase und Überlebenschance ist die friedliche Koexistenz mit Ameisen, die ursprünglich zu den gefährlichsten Feinden der Raupen des Himmelblauen Bläulings zu zählen waren. Im Laufe der Evolution hat sich eine wechselseitig nützliche Beziehung, eine echte Symbiose zwischen Raupen und Ameisen entwickelt.

Die Ameisen saugen an den Duftdrüsen der Raupen, deren Sekrete von Ameisen sehr begehrt sind und eine beachtliche Energiequelle für ihre Entwicklung bedeuten. Im Gegenzug bewachen die Ameisen die Raupen und schützen sie somit vor Fressfeinden und Raubparasiten. Zusätzlich bauen sie kleine hohle Erdhügel, in denen die Raupen einen optimalen Schutz genießen.

Verluste und Nutzungsaufgabe von Magerrasen und zunehmende Verbuschungen haben wesentlich zum Rückgang des Himmelblauen Bläulings beigetragen. Der Falter ist inzwischen auf der Roten Liste deutschlandweit als gefährdet eingestuft und sowohl nach dem Bundesnaturschutzgesetz als auch nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt.