Hund verursacht Verkehrsunfall in Dietlingen: Mann wird schwer verletzt

Ein 41-Jähriger wollte am Dienstagvormittag in Dietlingen einem Hund ausweichen. Er stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein 41-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Dietlingen am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei mitteilte, musste er gegen 15.50 Uhr auf der Mozartstraße einem Hund ausweichen, der plötzlich auf die Straße rannte.

Der Mann stürzte beim Versuch dem Hund zu umfahren mit seinem Roller und verletzte sich hierbei schwer. Rettungssanitäter transportierten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.