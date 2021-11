14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei in Illingen

Weil ihnen ein Audi auffiel, der zu schnell unterwegs war, nahmen Polizisten am Freitagabend in Illingen die Verfolgung auf. Nachdem sie den Wagen stoppten, erlebten die Beamten eine Überraschung-

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war den Beamten am Freitag gegen 20:30 Uhr ein schwarzer Audi aufgefallen, der zu schnell auf der Schützinger Straße in Illingen unterwegs war. Daraufhin nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

Auf eine Anhalteaufforderung reagierte der Fahrer nicht, sondern gab Gas und versuchte zu flüchten. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 14 Jahre alten Jugendlichen.

Auf seiner Fahrt in Richtung Bundesstraße 35 habe der 14-Jährige zeitweise das Abblendlicht ausgeschaltet und eine rote Ampel überfahren, wie die Polizei mitteilte. Im Bereich einer Baustellenzufahrt stiegen demnach vier Insassen aus, ließen den Audi, der keine amtlichen Kennzeichen hatte, stehen und flüchteten zu Fuß in Richtung Feld.

Alle vier Insassen minderjährig

Neben dem 14-Jährigen Fahrer stellten die Polizisten dort zwei weitere jugendliche Mitfahrer stellen. Der vierte Insasse war nach Polizeiangaben ebenfalls minderjährig und konnte namentlich ermittelt werden.

Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wie der Junge in den Besitz des Fahrzeugs kam, wird noch ermittelt.