31-Jähriger fährt betrunken auf E-Scooter durch Illingen

Ein 31-jähriger Mann ist am Mittwochabend betrunken mit einem E-Scooter durch Illingen gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Wie die Polizei mitteilte, trafen die Beamten den E-Scooter-Fahrer am Mittwoch gegen 21.15 Uhr mit deutlichen Ausfallerscheinungen auf der Ensinger Straße in Illingen an. Bei der Kontrolle fiel den Polizisten ein deutlicher Alkoholgeruch auf.

Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.