Autofahrer kollidiert bei Illingen beim Abbiegen mit Rettungswagen

Ein unachtsamer Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Illingen einen Unfall mit einem Rettungswagen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann kurz nach 10 Uhr auf der Falterstraße unterwegs, von wo er in die Bundesstraße 10 einbiegen wollte.

Dabei nahm er die Vorfahrt eines Rettungswagens, der auf der Bundesstraße fuhr und gerade einen Lastwagen überholte. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander, wobei sowohl der Autofahrer als auch die beiden Rettungssanitäter leicht verletzt wurden.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 7.000 Euro.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, ist die Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 31 11 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.