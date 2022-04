Diebe stehlen in Illingen Handtasche aus einem Auto

Diebe haben am Sonntagabend die Scheibe eines geparkten Autos in Ilingen aufgeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Polizei gibt Tipps, um solche Einbrüche vermeiden zu können.

Unbekannte haben sich am Sonntag zwischen 18.15 und 19 Uhr an einem am Parkplatz Waldfriedhof in Illingen abgestellten Auto zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei informierte, fand die Frau bei ihrer Rückkehr ihr Auto mit einer eingeschlagenen Glasscheibe vor.

Die Diebe stahlen die Handtasche, welche sich im Auto befand.

Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.