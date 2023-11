Illingen im Enzkreis: Einbrecher flieht als Bewohner nach Hause kommt

Ein unbekannter Einbrecher hat am Dienstagabend in Illingen-Schützingen die Flucht ergriffen, als er offenbar einen Bewohner bemerkte, der gerade nach Hause kam.

Ein unbekannter Einbrecher hat am Dienstagabend in der Gartenstraße in Illingen-Schützingen die Flucht ergriffen, als er offensichtlich einen Bewohner bemerkt hat, der gerade nach Hause gekommen war. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Eindringling nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 18 Uhr eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt ins Innere des Wohnhauses.

Scheinbar wurde nichts entwendet

Als der Täter dann den nach Hause kommenden Bewohner bemerkte, flüchtete er aus dem Gebäude und rannte grob in Richtung Gündelbach. Entwendet wurde dem ersten Anschein nach nichts.

Von dem Einbrecher ist bislang ausschließlich bekannt, dass er schwarz gekleidet gewesen sein soll.