Fahrer verursacht mehrere Beinahe-Unfälle auf B35 bei Illingen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Montag mit seiner riskanten Fahrweise beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte. Trotz Gegenverkehrs wagte er wiederholt gefährliche Überholmanöver.

Die riskanten Überholmanöver, die der Fahrer eines grauen BMW am Montagvormittag auf der Bundesstraße 35 bei Illingen zwischen der Einmündung Schützingen und Maulbronn-Schmie zeigte, könnten ein Nachspiel haben. Wie die Polizei berichtet, wird gegen den Fahrer nun wegen der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ermittelt.

Zunächst überholte der Wagen kurz nach der Einmündung nach Schützingen in einer Linkskurve mehrere Fahrzeuge. Hierbei wäre er fast mit einem entgegenkommenden Sprinter kollidiert, konnte jedoch schnell auf seine Spur einscheren und einen Zusammenprall verhindern. Das hierbei zuletzt überholte Fahrzeug musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden. Dieser setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Mühlacker fort und überholte erneut mehrere Fahrzeuge. Hier kam ihm ein Müllfahrzeug entgegen. Erneut scherte der Fahrer scharf auf seine Fahrspur ein und verhinderte knapp einen Unfall. Auch nach dieser zweiten Beinahe-Kollision änderte er nichts an seiner Fahrweise und überholte weitere Fahrzeuge. Als ihm ein Pkw entgegen kam, musste dieser sogar auf den Grünstreifen ausweichen, um nicht mit dem BMW zu kollidieren.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer männlichen Person zwischen 50 und 60 Jahren, die Zeugen hinter dem Steuer des grauen BMW gesehen haben. Der Mann trug eine Brille und hatte kurze blonde oder graue Haare.

Hinweise von Zeugen oder weiteren Geschädigten nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Nummer (0 70 41) 9 69 30 entgegen.