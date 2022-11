Illingen: Unbekannte brechen in Getränkehandel und Büro ein

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Illingen zwei Tresore aufgebrochen. Insgesamt klauten sie mehrere tausend Euro in Bargeld.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Getränkehandel und ein Versicherungsbüro in Illingen eingebrochen. Zunächst schlugen die Täter zwischen 19.20 Uhr am Montag und 6.45 Uhr am Dienstag die Scheibe des Getränkemarktes in der Mühlackerstraße ein, teilte die Polizei mit.

Auf diese Weise verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Inneren des Gebäudes. In den Büroräumen des Marktes flexten sie anschließend zwei Tresore auf und klauten daraus mehrere tausend Euro.

In der Folge zogen die Einbrecher weiter in die Büroräume einer im selben Gebäude angesiedelten Versicherungsgesellschaft. Dort klauten sie einen weiteren dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer (0 70 42) 29 29 in Illingen oder unter der (0 70 41) 9 69 30 in Mühlacker zu melden.