Lastwagen verliert bei Illingen Bierkästen

Einem Lastwagenfahrer ist am Mittwoch bei Illingen ein Drittel seiner Ladung aus dem Fahrzeug gefallen. Dabei handelte es sich um mehrere Dutzend Bierkisten.

Aufgrund einer geöffneten Heckklappe hat ein Lastwagen am frühen Donnerstagmorgen bei Illingen einen Teil seiner Ladung verloren.

Gegen 4.15 Uhr fuhr der Lastwagen auf der B10 von Illingen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz, berichtete die Polizei. An einer Einmündung wollte der Fahrer nach links auf die L1125 abbiegen. Dabei fielen ihm etwa ein Drittel der geladenen Bierkästen aus dem Wagen. Sie verteilten sich auf einer Strecke von rund 50 Metern.

Warum sich die Heckklappe öffnete, ist noch unklar. Laut Polizei fuhr der Lastwagen wohl nicht zu schnell, womöglich war also mangelnde Ladungssicherung der Grund.

Für die Aufräumarbeiten war die Kreuzung über mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.