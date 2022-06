Mann in Illingen durch Kartonpresse schwer verletzt

Ein 35-Jähriger musste nach einem schweren Betriebsunfall durch eine Kartonpresse in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach einem Betriebsunfall in Illingen im Enzkreis ist ein 35-jähriger Mann durch eine Kartonpresse schwer verletzt worden. Wie die Polizei Pforzheim mitteilte, ist der Mann am Mittwochnachmittag möglicherweise in die Kartonpresse gestiegen, um diese mit einer Plane abzudecken.

Dabei verletzte er sich schwer. Wie das passieren konnte, sowie die weiteren Umstände des Vorfalls, werden aktuell noch von der Polizei ermittelt.

Der 35-jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.