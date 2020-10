Ein 79-jähriger Mann hat sich am Dienstagnachmittag in Illingen tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte ist der Mann bei Reinigungsarbeiten von einem Dach eines Carports gestürzt. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unglücksort verstarb.