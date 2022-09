Löscharbeiten dauern an

Meterhohe Flammen: Großbrand bei Recycling-Firma in Illingen

Auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Illingen ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.