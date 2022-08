Schwer verletzt: Quadfahrer stößt bei Illingen in entgegenkommenden Lkw

Ein Quadfahrer ist am Montag bei Illingen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert.

Ein 29-jähriger Quadfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Illingen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei informierte, war der Mann gegen 14.20 Uhr auf der Mühlackerstraße in Richtung B 10 unterwegs. Der 29-Jährige geriet auf Höhe der Mörikestraße in den Gegenverkehr und prallte in einen entgegenkommenden Lkw.

Weshalb der Quadfahrer von der Fahrbahn abkam, sei bislang unbekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.