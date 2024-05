Unbekannte brechen in Firma im Enzkreis ein und stehlen Werkzeuge

Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in eine Lagerhalle im Enzkreis fahndet die Polizei nach den Tätern und sucht nach Zeugen.

Zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Firma in der Max-Ethy-Straße in Illingen im Enzkreis ist es über das vergangene Wochenende gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden viele Werkzeuge aus der Firma gestohlen.

Die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in das Gebäude ein. Wie die Polizei vermutet, sind die Täter über das Dach in die Lagerhalle der Firma eingestiegen. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, so die Polizei weiter.

Die Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Illingen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter (0 70 41) 9 69 30 mit den Beamten des Polizeireviers Mühlacker in Verbindung zu setzen.