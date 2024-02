Unbekannte brechen in Firmengebäude in Illingen ein

Einbrecher haben es in einem Firmengebäude in Illingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf gelagertes Werkzeug abgesehen.

In Illingen wurde in der Zeit von Donnerstagabend, 18 Uhr bis Freitag, 7 Uhr in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße eingebrochen. Die Einbrecher haben es auf das Werkzeug, welches in dem Gebäude gelagert wurde, abgesehen, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter brachen das Gebäude gewaltsam auf. Der entstandene Schaden wird derzeit im fünfstelligen Bereich angenommen.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten in Illingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 bei dem Polizeirevier Mühlacker zu melden.