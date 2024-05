In vielen Orten im Enzkreis wird am 1. Mai kräftig gefeiert

Das Wetter hätte kaum schöner, die Stimmung kaum besser und der Besucherzustrom kaum größer sein können. Bei Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 20 Grad haben Vereine und Feuerwehren überall in der Pforzheimer Region den Start in den Mai gebührend gefeiert: mit Festen, Livemusik, Bewirtung – und natürlich mit Maibäumen, die fachgerecht aufgestellt wurden.

In Bilfingen hat sich darum am Dienstagabend die Freiwillige Feuerwehr gekümmert – und zwar auf traditionelle Weise mit Holzstangen. Meter für Meter haben die Kameraden den Maibaum in die Höhe gehievt – und für ihre Leistung viel Applaus von den zahlreichen Besuchern des Fests bekommen, das der örtliche Obst- und Gartenbauverein vor der Kämpfelbachhalle ausgerichtet hatte.

Schönes Wetter zieht die Besucher an

„Alle 40 Tische sind besetzt“, sagte Vorsitzender Udo Seiter, der den Eindruck hatte, dass die Menschen bei gutem Wetter wieder rauswollen. Seiter freute sich über jeden der knapp 20 ehrenamtlichen Helfer seines Vereins – und über die Unterstützung des örtlichen Musikvereins und des Gesangsvereins, die beide schmissige Stücke zum Besten gaben.

Der Musikverein hat am Mittwoch sein eigenes Maifest in der Kleintierzuchtanlage „Beim Esel Max“ ausgerichtet. Bewirtung gab es dort genauso wie musikalische Einlagen vom großen Blasorchester und von einem Kneipenchor aus Karlsruhe.

Viel zu bieten hatte auch das Maifest auf dem Ersinger Kirchberg. Ausgerichtet vom örtlichen Musikverein, lockte es zwei Tage lang zahlreiche Besucher an. „Es herrscht eine tolle Stimmung und wir haben ein super Publikum“, sagte Saskia Bihler, die zusammen mit Sven Reiling und Klaus Lenhardt den Vorsitz des Vereins innehat. Sie freute sich über die unzähligen Ehrenamtlichen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Die Jugend half beim Bedienen und kümmerte sich selbstständig um Waffeln, Kaffee und Kuchen. Auf der Speisekarte stand neben „Feschdles-Klassikern“ das Pulled Pork, das zwölf Stunden im Smoker garte.

Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Franziska Müller

Musikverein Dürrn

Ein positives Fazit zog man auch in Dürrn, wo der Musikverein ein großes Fest beim Zigeunerwäldle ausrichtete. „Besser kann es eigentlich gar nicht sein“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Franziska Müller und berichtete, dass sich der Platz schon um 10.30 Uhr gefüllt hat.

Den großen Erfolg führte sie auch auf das Wetter zurück: „Das ist wirklich wunderbar.“ Neben dem Blasorchester des Musikvereins trat in Dürrn zum ersten Mal „D’gloi B’setzong“ auf.

Viel gute Unterhaltung gab es auch in Königsbach. Nachdem die Feuerwehr am Dienstagabend auf dem Marktplatz den Maibaum gestellt hatte, richtete der Musikverein dort am Mittwoch ein großes Fest aus.

Rund 25 Mitglieder des Vereins waren besonders früh aufgestanden, um bereits um 6 Uhr von mehreren erhöhten Stellen aus den Mai zu begrüßen. „Das ist eine schöne Tradition“, erklärt die Vorsitzende Ute Fischer: „Das ist eigentlich schon immer so gewesen.“

Um kurz nach 10 Uhr machten sich die Musiker mit ihren Instrumenten auf zu einem kleinen Umzug durch das Dorf, um den Beginn des Fests einzuläuten.

Insgesamt waren rund 70 Helfer im Einsatz, davon allein 30 beim Auf- und Abbau. „Es ist toll, dass das Wetter so gut ist“, sagte Fischer: „Genau so hatten wir das bestellt.“

Volles Haus auch in Stein

Ein positives Fazit zog man auch in Stein. Dort lockte das Fest des Reit- und Rittervereins Gengenbachtal unzählige Besucher aller Altersklassen aus der gesamten Umgebung zur Wiesenmühle: Jugendliche, Senioren, Familien mit Kindern. „Mehr geht nicht“, sagte Vorsitzender Otto Gassenmeier, der sich über das „volle Haus“ und die „super Stimmung“ freute: „Es macht heute richtig Spaß.“

Zum 20. Mal hatte der Verein das Fest ausgerichtet, das er auch als Plattform nutzte, um auf seinen Tag der offenen Tür am 30. Juni aufmerksam zu machen. Aus der Küche gab es viele Leckereien, darunter auch frische Haxen, deren aufwendige Zubereitung vom Einlegen bis zum Servieren rund drei Stunden dauerte.

Die Spezialität des Steiner Musikvereins sind dagegen die Maultaschen: 1.000 Stück haben die Frauen des Vereins in Handarbeit für das Fest auf dem Marktplatz zubereitet. „Jede ist ein Unikat“, erzählte der Vorsitzende Markus Gantikow: „Viele sind extra wegen der Maultaschen gekommen.“

In Kieselbronn fand dagegen der Zwiebelkuchen reißenden Absatz. Er ist die Besonderheit des Maifests, das von Feuerwehr und Rotem Kreuz auf dem Rathausplatz gemeinsam ausgerichtet wurde.

Mancherorts gibt es Zwiebelkuchen

350 Kilogramm Zwiebeln haben die ehrenamtlichen Helfer dafür von Hand verarbeitet. Zahlreiche Gäste kamen auf den Rathausplatz, auch Jürgen Schmitz.

Er gehört dem Vorstand des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV) und überreichte der Feuerwehr eine Spende von 10.000 Euro für ein neues stationäres Notstromaggregat im Feuerwehrhaus.

Dieses hat laut dem stellvertretenden Kommandanten Felix Reimer einen großen einsatztaktischen Wert. Denn bei Großschadenslagen wird das Feuerwehrhaus nicht nur Einsatzzentrale, sondern vermutlich auch Anlaufpunkt für Hilfe suchende Bürger sein.