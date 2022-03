10.000 Euro Schaden bei Brand in Ispringer Kirche: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Gegen den Verdächtigen im Falle der Brandstiftung in einer Kirche in Ispringen hat der Richter am Dienstag Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt nun im Gefängnis.

Nach einem Brand in einer Kirche in Ispringen (Enzkreis) hat der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag Haftbefehl gegen den 53-jährigen Verdächtigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Daraufhin wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung war der Mann am Montag festgenommen worden. Sein Motiv blieb zunächst noch unklar.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag im Inneren der Kirche ausgebrochen. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. In erster Linie sei Inventar beschädigt worden, teile die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.