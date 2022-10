Bevor das Programm zum Festakt der 750 Jahrfeier Ispringens startete, mussten zunächst extra Stühle aufgestellt werden. Als dann das Projektorchester 750 Jahre Ispringen unter Leitung von Hans-Peter Huber die Gäste auf den Abend einstimmte, waren an die 500 Gäste im Saal der Turn- und Festhalle versammelt, darunter eine Schar vor ihrem Auftritt aufgeregter Kinder.

Später sprach Bürgermeister Thomas Zeilmeier (parteilos) den Wunsch aus, dass das Projektorchester, das sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Vereine zusammensetzt, kein Projekt bleibt, sondern sich fest etabliert.

Nicht nur an dieser Stelle dankte der Bürgermeister den Vereinen. „Ohne Sie alle wären die Veranstaltungen zu unserem Jubiläum nicht möglich gewesen“, betonte Zeilmeier.

Grußworte, Musik und ein historischer Vortrag

Seine eigentliche Begrüßung fasste der Bürgermeister dann in Reimen: „Jetzt legen wir los, heute Abend wird grandios.“ In der Tat erwartete die Gäste ein kurzweiliges Programm aus Grußworten, musikalischen Beiträgen und einem historischen Vortrag. Der FDP-Landtagsabgeordnete Hans-Ulrich Rülke würdigte Ispringen wegen seiner wirtschaftlichen Stärke und seines gesellschaftlichen Zusammenhalts. „Ispringen ist ein Ort, in dem sich wunderbar leben lässt“, sagt Rülke.

Im politischen Teil seines Grußwortes betonte er, dass eine liberale demokratische Gesellschaftsordnung nicht selbstverständlich sei, sondern immer wieder verteidigt werden müsse. Landrat Bastian Rosenau trat im Kostüm eines Lehensherren auf, tat es Bürgermeister Zeilmeier gleich und präsentierte sein Grußwort in Reinem.

Einst habe Pforzheim versucht, sich die Gemeinde einzuverleiben. Doch daraus sei bekanntlich nichts geworden. „Heute strahlt sie lieblich so wie nie, dank viel Pflege mit Akribie“, dichtete der Landrat. Anschließend durften sich die acht Kinder kurz auf der Bühne präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring Pforzheim erzählten sie eine „Kriminalgeschichte“. Das Hörspiel kann auf CD in der Gemeindebibliothek ausgeliehen werden.

Ortschronist blickt zurück bis in die Zeit vor der ersten urkundlichen Erwähnung Ispringens

Dann war es für die ungeduldigen Kinder des Chors der Otto-Rehm-Schule und ihrer Lehrerin Denise Schlund endlich soweit. Sie unterhielten zusammen mit dem Gesangverein Liederkranz unter Leitung von Dirigent Alex Rieger die Gäste mit einigen Liedern, darunter dem Ispringer Heimatlied. Doch ohne Zugabe wollten die Gäste die Sängerschar nicht von der Bühne lassen.

Ein Kernpunkt des Programms war der Vortrag von Jeff Klotz. Er verlegte zusammen mit Autor Björn Magas die Ispringer Ortschronik, die auf 256 Seiten auf die Geschichte der Gemeinde seit der Gründung bis ins Jahr 2020 zurückblickt. Das Besondere an seinem Vortrag war, dass er einen Blick wagte in die Zeit vor der ersten urkundlichen Erwähnung in einer lateinischen Urkunde im dem Jahr 1272.

So fänden sich in der Gegend auch archäologische Spuren der Kelten und Römer, informierte Klotz. Die Gründung selbst erfolgte wegen eines Streits der Ispringer und Ersinger Pfarrer wegen der Grenzziehung und der Höhe der Abgaben, dem sogenannten Zehnten.

Ispringen habe sich in den folgenden Jahren sehr gut entwickelt, so Klotz weiter, unter anderem wegen seiner guten Böden. Zudem führte über Ispringen der wichtigste Weg nach Pforzheim mit seinen reichen Klöstern. Erst zur Zeit der Reformation habe die Gemeinde aufgrund neuer Besitzverhältnisse einen Bruch erlebt. Als im 19. Jahrhundert die Bevölkerung stark gewachsen sei, habe Ispringen seine starke Identität bewahrt bis heute.

Der Festakt zum Gründungsjubiläum, am Tag genau der Ersterwähnung, war der Höhepunkt des umfangreichen Veranstaltungsprogramms in diesem Jahr.