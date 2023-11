Diebe haben am Freitagnachmittag aus einem Wohnhaus in der Eisenbahnstraße in Ispringen Schmuck gestohlen und konnten unerkannt fliehen.

Der Einbrecher konnte unerkannt fliehen

Der Täter hat sich am Freitag in der Zeit von 16.20 Uhr bis 17.40 Uhr gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Es wurde Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.