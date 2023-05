Führerschein weg: Mann mit über zwei Promille in Ispringen am Steuer

Ein 57-Jähriger wurde am späten Samstagabend in Ispringen wegen seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei kontrolliert. die Beamten stellten bei dem Mann über zwei Promille fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 57-Jährige laut der Polizei gegen 23.10 Uhr auf der Eisinger Straße Richtung Ortsmitte Ispringen, als er wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert wurde. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord stellten bei dem 57-Jährigen Zeichen von Alkoholisierung fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein des Herrn ein. Gegen ihn wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.