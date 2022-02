750 Jahre Ispringen: Vor dem Jahr der Jubiläen stehen viele Fragezeichen

Für Ispringen ist 2022 das Jahr der Jubiläen. Ganz oben auf der Liste steht die 750-Jahr-Feier der Gemeinde selbst. Außerdem feiert der Liederkranz sein 150-jähriges Bestehen.

Die DRK-Ortsgruppe Ispringen gibt es seit 125 Jahren und den VDK-Ortsverband seit 75. Wie überall, so stehen auch hier all die terminierten Festlichkeiten unter dem Corona-Vorbehalt.

So wurde die geplante Auftaktveranstaltung für die 750-Jahr-Feier am 12. Februar bereits abgesagt. Was ansonsten auf dem Terminplan steht, stellte Bürgermeister Thomas Zeilmeier (parteilos) gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Vereine am Donnerstag in der Turn- und Festhalle der Öffentlichkeit vor.

Vier-Tages-Fest im Juni

Der erste Termin ist ein Bürgerabend am 6. Mai in der Festhalle, auf dem auch die neue Ortschronik vorgestellt wird. Die zentrale Veranstaltung zum Jubiläum aber ist das Vier-Tages-Fest vom Freitag, 24. Juni bis einschließlich Montag, 27. Juni auf dem Gelände vor dem Sportplatz beim 1. FCI.

Dazu wird ein Festzelt errichtet, das bis zu 1.000 Personen Platz bietet. „Wir hoffen alle, dass bis dahin sich die pandemische Lage entspannt hat“, sagte Zeilmeier. Den Auftakt machen die „Wasenrocker“, eine Partyband aus Stuttgart, am Freitagabend.

Weiter geht es mit einem Familientag und einem Kinderprogramm am Samstag, gefolgt von einem Bunten Abend, den die örtlichen Vereine gestalten. Am Sonntag findet ein ökumenischer Gottesdienst um 10 Uhr statt, um 15 Uhr folgt ein Festumzug durch die Gemeinde.

Musikalische Unterhaltung gibt es ab 16 Uhr mit dem „Herzblatt“ und Uli Huber, der Schlagermusik, Oldies, Discofox und aktuelle Hits zu Gehör bringen wird. Zum Ausklang des Sonntags werden noch einmal Musikvereine und Kapellen zu hören sein, die auch beim Umzug gespielt haben.

Auch der Montag hat noch etwas zu bieten mit einem Handwerker-Essen, gemeinsam mit den Firmen aus Ispringen, die teilweise als Sponsoren einen erheblichen finanziellen Beitrag zum Gelingen der Festtage beigetragen haben. Abends ist dann noch einmal ein Bunter Abend geplant.

Historie: Ispringen Wann genau die ersten Menschen in die Gegend kamen, wo heute Ispringen liegt, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Erstmals Erwähnung findet die Gemeinde jedoch in einer lateinischen Urkunde aus dem Jahr 1272, die auf Freitag, den 7. Oktober datiert ist. Damals gerieten der Ispringer und der Ersinger Pfarrer in Streit wegen der Grenzziehung und der Höhe der Abgaben, dem sogenannten Zehnten. Im Laufe der Jahre änderte sich der Name der Gemeinde häufiger. Im 14. Jahrhundert lautete er Uspringen, wandelte sich dann zu Usperingen und weiter über Yspringen zur seit dem 16. Jahrhundert üblichen Schreibweise Ispringen. Heute zählt die Gemeinde rund 6.000 Einwohner. Zum Vergleich: 1900 lag diese noch bei rund 1.600. Wiederum 200 Jahre früher um 1700 spricht die gerade neu erschienene Orts-Chronik von gerade mal 26 Haushalten. hkb

Der eigentliche Festakt zur 750-Jahr-Feier aber findet am 7. Oktober in der Sport- und Festhalle statt. Das ist der Tag, an dem die Gemeinde erstmals erwähnt wurde. „Das war übrigens ein Freitag, so wie jetzt auch wieder“, wartet Zeilmeier mit einem interessanten Detail auf.

Zu dem Festbankett werden Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erwartet. Zudem soll es über das Jahr verteilt ein Programm für Kinder und Jugendliche zu unterschiedlichen Themen geben. Termine dazu stehen noch nicht fest.

Ortschronik von Ispringen vorgestellt

Vorgestellt wurde am Donnerstag auch die Ortschronik mit einer Auflage von 3.000 Exemplaren. Das sind in etwa so viele, wie es Haushalte in Ispringen gibt. „Ich würde mir wünschen“, sagte Bürgermeister Zeilmeier, „dass jeder Haushalt ein Exemplar zu Hause stehen hat.“

Deshalb sei auch der Preis mit 24,90 Euro bewusst niedrig gehalten worden. Das Werk hat 256 Seiten, 80 mehr als ursprünglich geplant, und deckt die Zeit von der Gründung bis ins Jahr 2020 ab. Autor ist Björn Magas, Beiträge lieferte Horst Beck. Verlegt wird das Buch von Historiker Jeff Klotz.

Für die Durchführung der Festveranstaltungen brauche es bis zu 300 ehrenamtliche Helfer, sagte Zeilmeier. Er sprach allen bereits jetzt seinen Dank aus. „Das Ehrenamt bildet das Rückgrat der Gemeinde, ohne sie geht es nicht“, betonte der Rathauschef. Auch der Gesangverein plant zu seinem Jubiläum mehrere Festtermine, die ebenfalls unter Corona-Vorbehalt stehen.

Sehr wahrscheinlich sei, so Vorstand Michael Penka, dass das Festbankett am 19. März entfallen muss. „Einen Festakt wird es aber auf jeden Fall geben“, versicherte Penka. Es folgt der Tag des Liedes gemeinsam mit befreundeten Vereinen am 14. Mai. Außerdem ist der Gesangverein selbstverständlich an den Veranstaltungen zum Ortsjubiläum beteiligt.