Annabelle aus Pforzheim erleidet 2016 eine Hirnblutung in Folge eines Aneurysmas. Sie wird zum Pflegefall. Bei einer Wohnungauflösung in Ispringen sollen Spenden für die junge Frau gesammelt werden.

Würde man schreiben, dass am Wochenende in Ispringen eine Wohnung aufgelöst wird, dann wäre das keine große Nachricht. Aber diese Wohnungsauflösung ist etwas ganz Besonderes. Denn jeder, der dort Einrichtungsgegenstände erwirbt, tut damit etwas für den guten Zweck: Der Erlös wird an einen Verein gespendet, der damit einer jungen, lebenslustigen Frau helfen will, die im Sommer 2016 nach einer Hirnblutung zum Pflegefall geworden und seither ständig auf Hilfe angewiesen ist.

Ein schwerer Schicksalsschlag, der aber weder ihr noch ihrer Familie und ihren Freunden den Optimismus genommen hat. Sie überlegten, wie sie Annabelle helfen können und gründeten vor rund drei Jahren den Verein „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“, der neben Annabelle in Zukunft auch anderen Erkrankten helfen will.

Wie notwendig diese Unterstützung ist, das weiß Annabelles Mutter Gabi aus eigener Erfahrung. Denn die Krankenkasse kommt längst nicht für alles auf, was Hirn-Aneurysma-Erkrankte brauchen.

Als der Verein 2019 gegründet wurde, geschah das in erster Linie, um ein Auto zu beschaffen, mit dem man mit Annabelle sicher in die Slowakei fahren kann. Denn dort existiert eine weltweit einzigartige Einrichtung, in der mithilfe von Raumfahrttechnik die Lebensqualität der Patienten gesteigert werden soll. Eine Behandlung, die die Krankenkasse ebenso wenig bezahle wie das therapeutische Reiten, das Training im Gehroboter und den Therapiehund.

Spenden-Aktion soll Annabelle wichtige Therapien ermöglichen

Es handelt sich um Therapieformen, mit denen die kognitiven Fähigkeiten der jungen Frau gefördert werden sollen – und zwar spürbar: Immer wieder überrascht Annabelle ihre Familie und ihre Freunde mit neuen Fortschritten. „Sie hat schon mehr Fortschritte gemacht, als jeder Arzt als möglich prognostiziert hat“, sagt Mutter Gabi: „Der Erfolg wäre nie so da, wenn es diese Angebote nicht gäbe.“ Wie wichtig die Therapien sind, habe sich deutlich in der Corona-Zeit gezeigt, als sie vorübergehend nicht möglich waren.

Nachdem nun die meisten Corona-Beschränkungen gefallen sind, will der Verein wieder voll durchstarten und kann es kaum erwarten, bis am Wochenende die Benefiz-Wohnungsauflösung in Ispringen startet. Auch der Wohnungsbesitzer ist Mitglied des Vereins. Es handelt sich um die Wohnung seiner gestorbenen Eltern, die sich laut ihm gefreut hätten, wenn ihre Einrichtungsgegenstände nach ihrem Tod etwas Gutes bewirken. „Das wäre ganz sicher in ihrem Sinn gewesen“, sagt der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte.

Wunderschöne Sachen gebe es in der Wohnung, unter anderem hochwertiges Mobiliar, Unterhaltungselektronik mitsamt Zubehör, Retro-Geschirr und Schallplatten. Einen festen Preis verlangt der Eigentümer nicht für die Einrichtungsgegenstände, aber eine Spende zugunsten des Vereins – in der Hoffnung, dass die Menschen bereit sind, fair zu bezahlen.

Verein „Annabelle – Hilfe für Hirn-Aneurysma Erkrankte“ hat 60 Mitglieder

Vor Ort will der Verein über sich und seine Arbeit informieren. Aktuell hat er rund 60 Mitglieder und freut sich über jeden, der neu dazukommt. Die stellvertretende Vorsitzende Jessica Fels sagt: „Je mehr wir sind, desto besser können wir helfen.“ Sie und die übrigen Vereinsmitglieder freuen sich über die große Unterstützung, die es bereits für Annabelle und ihre Familie gegeben hat.

Etwa bei der ersten großen Benefizveranstaltung, die im Dezember 2019 in den Räumlichkeiten der Pforzheimer Thomasgemeinde stattfand. Seitdem seien immer wieder größere und kleinere Spendenbeträge eingegangen, berichtet Fels. Besonders gerührt hat sie, dass viele Menschen auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und stattdessen um eine Spende für den Verein gebeten haben.

Für den ersten Advent ist ein Weihnachtsmarkt auf dem Hofgut Buckenberg geplant: mit Bewirtung und Kinderprogramm. „Das wird ein richtig großes Event“, sagt Fels. „Wir haben viele tolle Ideen.“