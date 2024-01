Mehrgenerationenhaus „ViaNova“ in Ispringen nimmt nächste Hürde

In Ispringen entstehen neue, altersgerechte Wohnungen – Gemeinderat diskutiert Naturschutz und Planungsaufwand bei „ViaNova“.

Wohnprojekt in Ispringen

In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Gemeinderat Ispringen einen weiteren Schritt zur Realisierung des Projektes „ViaNova – Gemeinsam Wohnen in Ispringen“ unternommen. Das geplante Baugebiet liegt oberhalb des Friedhofs zwischen Kraichgaustraße und Eisingerstraße. Dort sollen drei Wohngebäude entstehen, mit insgesamt 20 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von knapp 2.000 Quadratmetern auf drei Geschossen.

Mit dem Bau der Wohnungen will Ispringen der demografischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen. Konkret soll mit dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Bedarf an altersgerechten Wohn- und Pflegeplätzen gedeckt werden. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres verabschiedete der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Nun wurde von Stadtplanerin Grit Orwat vom Büro Schöffler der Vorentwurf des Bebauungsplanes erläutert.

Umweltschutz und Planungsdetails des Bauvorhabens in Ispringen

Schwerpunktmäßig ging es darin um die naturschutzrechtlichen Belange. Teilweise, führte Orwat aus, greife das Baugebiet in den Bereich eines geschützten Biotops ein. Dafür seien externe Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Das östlich gelegene Biotop müsse auch während der Bauarbeiten erhalten bleiben. Eingriffe seien nicht zulässig. In den Planungen, fuhr Orwat fort, seien Schutzmaßnahmen für Vögel, Reptilien, Fledermäuse und andere Tierarten vorgesehen. Auch bei der Beleuchtung seien Schutzmaßnahmen mit Blick auf Insekten berücksichtigt worden. Altlasten seien auf dem Gebiet nicht bekannt. Eine Luftbildauswertung habe zudem keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben.

Oberflächen-, Hang- und Schichtenwasser soll aufgefangen werden. Ob dieses nicht auch versickern und dem Grundwasser statt dem Kanal zugeführt werden könne, wollte Gemeinderätin Janine Schütz (LMU) wissen. Laut Erkenntnissen des Landratsamtes, antwortete Bürgermeister Thomas Zeilmeier (parteilos), sei dies aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich.

Bürgermeister fordert Bürokratieabbau

Hans-Peter Huber (SPD) lobte das Vorhaben, verwies aber auf den extrem hohen Planungsaufwand. Dieser, so Huber, habe ein gesundes Maß lange überschritten. Naturschutz sei zu begrüßen, aber inzwischen überzogen. Dafür erhielt er den Beifall vom Gremium. Bürgermeister Zeilmeier forderte daraufhin einmal mehr Bürokratieabbau ein.

Elisabeth Vogt (LMU) kündigte für ihre Fraktion an, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Streitpunkt ist einmal mehr Innen- kontra Außenentwicklung. Für die LMU handelt es sich bei dem Bauvorhaben um Außenentwicklung, offiziell wird das Baugebiet als Innenentwicklung geführt. Mit elf Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen nahm das Vorhaben damit eine weitere Hürde.

Einstimmig wurde dagegen vom Gremium der Umwandlung einer Scheune in Wohnraum zugestimmt. Es erforderte viel Willen und Mut, führte Huber aus, ein solches Projekt in einem denkmalgeschützten Gebäude anzugehen.