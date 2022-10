Unbekannte brechen in Wohnhaus in Ispringen ein und stehlen Armbanduhr

Unbekannte haben sich am Mittwochabend gewaltsam Zugang zu einem, in Ispringen am Ortsrand gelegenen, Wohnhaus verschafft. Wie die Polizei informierte, hebelten die Täter in der Zeit zwischen etwa 19.30 Uhr und 19.50 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses in der Schillerstraße auf.

Die Diebe durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendete eine goldfarbene Armbanduhr im Wert von etwa 50 Euro.

Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen.