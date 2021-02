Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend einen 25 Jahre alten Mann in Ispringen überfallen. Der Überfall ereignete sich, als der Mann von der Bushaltestelle „Mahler“ in Richtung Genossenschaftsstraße unterwegs war.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, fuhr der 25-Jährige mit dem Bus vom Hauptbahnhof in Pforzheim nach Ispringen. Gegen 19.30 Uhr stieg er an der Haltestelle „Mahler“ in der Königsbacher Landstraße in Ispringen aus. Danach ging er über eine Brücke, die über die Bahngleise führt, in Richtung Genossenschaftsstraße. Dort traf er auf zwei unbekannte Täter, die ihm gewaltsam einen geringen Geldbetrag raubten. Der 25-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Mittlerweile konnte er wieder entlassen werden.

Bei den Tätern soll es sich um ungefähr 20 Jahre alte Männer handeln. Diese waren bekleidet mit schwarzen Winterjacken, schwarzen Mützen und dunklen Jogginghosen. Des Weiteren trugen sie einen schwarzen Schlauchschal als Mundschutz und schwarze Handschuhe. Sie sind beide von stämmiger Statur, circa 1,75 Meter groß und sprachen Deutsch mit hiesigem Dialekt.

Zeugen, die am Samstag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr tatrelevante Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 bei der Kriminalpolizei Pforzheim zu melden.