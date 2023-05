Alles hat in einer Garage in Ispringen angefangen. Heute zählt Rutronik zu den Global Playern. Verantwortlich dafür ist Firmengründer Helmut Rudel, der nun seinen 85. Geburtstag feiert.

Eine Garage ist ein mystischer Ort: Eigentlich ein Abstellplatz für Autos, wurde sie in der Vergangenheit oft zur Keimzelle gigantischer Konzerne. In Kalifornien allemal, wo Amazon, Google, Apple und Co. dort ihren Ursprung hatten.

Aber auch deutsche Garagen bergen solches Potenzial: In Ispringen etwa gründete Helmut Rudel im Jahr 1973 das Unternehmen Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH in einer Doppelgarage. „Mit großer Unterstützung meiner Frau“, sagt Rudel.

Von einem Mann zu einer Firma mit heute mehr als 1.900 Mitarbeitern weltweit, die zu den Global Playern beim Handel mit elektronischen Komponenten zählt. Am Montag, 22. Mai, feiert Helmut Rudel seinen 85. Geburtstag und kann dabei auf ein gelungenes Lebenswerk zurückblicken.

Elektronik von der Pike auf gelernt

Als Rudel die Firma aus der Taufe hob, begann in Deutschland gerade der Siegeszug des Farbfernsehers, getrieben von den Olympischen Spielen 1972 und der Fußball-WM 1974. Der richtige Zeitpunkt, um in den Markt für elektronische Bauelemente einzusteigen. Rudel hat zuvor Elektronik von der Pike auf gelernt und seine Karriere bei ITT begonnen. Er spezialisierte sich auf den Vertrieb passiver Bauelemente und machte Rutronik zu einem der größten Elektronikhändler Europas, ja weltweit, mit einem Jahresumsatz im Vorjahr von 1,28 Milliarden Euro.

Die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs wird inzwischen weitergeschrieben von seinem Sohn Thomas Rudel, der Vorsitzender der Geschäftsführung ist. Beide blicken in diesem Jahr, in dem Rutronik sein 50-jähriges Bestehen feiern kann, auf ein breit aufgestelltes Unternehmen mit 80 Büros und Niederlassungen in Europa, USA und Asien. Die Firma ist bei aktuellen Entwicklungen wie dem Autonomen Fahren am Ball, für das Rutronik Sensorbauteile liefert. Auch neue Entwicklungen der Medizintechnik sind im Fokus.

Helmut Rudel hat sich vom Tagesgeschäft zurückgezogen

Helmut Rudel ist zwar immer noch der Hauptinhaber der Firma, hat sich aber vom Tagesgeschäft völlig zurückgezogen. „Ich verfolge das Geschehen aber sehr wohl“, so Rudel im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwar sei er im Austausch mit seinem Sohn, aber ohne sich einzumischen und ein Generationenproblem daraus zu machen, wie er betont.

Auch mit 85 Jahren zählt er sich noch nicht zum alten Eisen, auch wenn er nicht mehr täglich in der Firma auftaucht. Um nicht einzurosten, ist er dafür an jedem Tag auf einer Laufstrecke zu finden. „Ruhe wird es nie geben in diesem Sinn“, sagt der Seniorchef.