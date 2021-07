(Enzkreis) Kämpfelbach - Zeugen gesucht: Fußgänger nach Unfallflucht verletzt

Kämpfelbach (ots) - Am Donnerstagmorgen ist ein noch unbekannter Autofahrer an einem Fußgängerüberweg in Kämpfelbach-Bilfingen über einen Fuß eines 14-jährigen Fußgängers gefahren und ist danach einfach weitergefahren. Es werden nun Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ging der 14-Jährige auf dem Gehweg in Richtung Wilferdingen. Auf Höhe des Rathauses wollte er gegen 07:20 Uhr die Hauptstraße am dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Westen überqueren, um zur Straßenbahnhaltestelle zu gelangen. Als er sich auf dem Fußgängerüberweg befand, fuhr ein Pkw von links kommend an ihm vorbei und überrollte einen seiner Füße mit dem rechten Hinterrad. Der 14-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr danach ohne anzuhalten weiter in Richtung Wilferdingen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

