Am Dienstagvormittag ist eine Scheune in Kämpfelbach-Ersingen in Brand geraten. Der Feuerwehreinsatz läuft noch.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, brennt in der Schloßgasse in Kämpfelbach-Ersingen eine Scheune. Die Meldung ging gegen 11 Uhr ein. Es gebe aktuell starke Rauchentwicklung durch den Brand, so die Polizei weiter.



Dieser Artikel wird aktualisiert.