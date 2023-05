Als sich die Krone auf Charles‘ Haupt gesenkt hat und aus den Fernsehlautsprechern die Fanfare von Johann Strauss erklingt, sind fast alle aufgestanden, um einander zuzuprosten. Es ist der Moment, auf den sie gewartet haben, den sie gemeinsam erleben wollten. In Ersingen haben sich am Samstag zehn Damen getroffen, um auf einer privaten Terrasse gemeinsam die Krönung von Prinz Charles zu verfolgen – nicht einfach so, sondern in eleganter Garderobe, mit typisch britischer Deko, mit zum Anlass passenden Häppchen und Getränken.

Manchmal muss man auch das Positive herausheben. Barbara Wolf, Initiatorin des privaten Festes

„Das ist die erste britische Krönung, die wir erleben dürfen“, erklärt Barbara Wolf, die zusammen mit ihrer Tochter Sabrina auf die Idee zu dem Event gekommen ist. „Als wir gehört haben, dass bald die Krönung ansteht, da haben wir gedacht: Daraus müssen wir ein Fest machen“, sagt Wolf und erklärt, es gebe aktuell so viele schlechte Nachrichten in den Medien und so viele besorgniserregende Entwicklungen auf der Welt, dass man dem etwas entgegensetzen müsse: „Manchmal muss man auch das Positive hervorheben.“

Mit ihrer Tochter Sabrina machte sie sich ans Werk, kümmerte sich um die Organisation und die Vorbereitungen für das Fest. Über eine WhatsApp-Gruppe luden sie Freundinnen, Verwandte und Nachbarn ein, zusammen mit ihnen die Krönung zu verfolgen. Ein Ereignis, für das sich die Damen ordentlich in Schale geworfen haben: mit eleganten Kleidern, mit Diademen und kleinen Krönchen. Sogar die Queen hat sich am Samstag in Ersingen blicken lassen: mit Locken-Perücke, Perlenkette, pinkem Mantel und Hut.

Es gibt Lachs-Gurken-Sandwiches, Weintrauben mit Käse und Muffins

Der Tisch ist festlich gedeckt. Auf einer weißen Decke stehen unter anderem Blumen, Kerzenständer und Teller, auf denen die britische Flagge, der Union Jack, abgebildet ist. Zum Essen werden unter anderem Lachs-Gurken-Sandwiches, Weintrauben mit Käse und Muffins gereicht. In den Händen halten die Damen kleine Fähnchen mit dem Union Jack, um die Handgelenke tragen sie Armbänder in den Farben des Empires.

Wenn sie eine auf dem Tisch stehende Glocke betätigen, erscheint Butler James, um ihnen Sekt und andere Getränke nachzuschenken. Bei der Krönungsfeier in Ersingen herrscht beste Stimmung. Bei schönem Frühlingswetter wird auf der Terrasse nicht nur der Fernsehbildschirm genau beobachtet, sondern auch viel geredet: unter anderem über die Rolle des Commonwealth im 21. Jahrhundert und über Prinz Harry. Man merkt schnell: Hier haben sich Expertinnen versammelt.