Die Löwen unter den Ersinger „Fledermäusen“ erhalten hohe Ehrung

Vier Ersinger bekommen eine der höchsten Auszeichnungen überreicht, die es in der Fasnet überhaupt gibt. So funktioniert das strenge Auswahlverfahren.

Selbstbewusst schaut die golden glänzende Figur nach vorne, eine grün-gelbe Narrenmütze auf dem Kopf, Weintrauben in der einen und einen Spiegel in der anderen Hand haltend. „Goldener Löwe“ heißt der Orden, mit dem vor kurzem vier engagierte Mitglieder der Ersinger Karnevalsgesellschaft „Fledermaus“ geehrt worden sind: Kerstin Reich, Tobias Schuster, Dominik Weixler und Carsten Steiner.

Verliehen von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, werden damit all diejenigen gewürdigt, die sich durch langjähriges, ehrenamtliches Engagement um die Fasnet verdient gemacht haben. „Das ist eine hohe Auszeichnung, auf die man sehr stolz sein kann“, sagt Fledermaus-Präsident Dominik Kern, der den Geehrten seinen Respekt zollt.

Mehr zum Thema Lisa II und Moritz I regieren Der Bilfinger Narrenbund Kakadu startet in neue Kampagne

Entgegengenommen haben sie den „Goldenen Löwen“ vor kurzem in Speyer bei einer zentralen Veranstaltung. In einem festlichen Rahmen sind dort in drei über den Tag verteilten Feierstunden insgesamt knapp 300 Orden an engagierte Mitglieder aus Vereinen in ganz Baden und der Pfalz verliehen worden.

Die Stimmung sei toll gewesen, sagt Kern, der von einem würdigen Rahmen und einem gelungenen Programm mit Musik und Gardetanz berichtet. Er sieht im „Goldenen Löwen“ eine wichtige Anerkennung und Wertschätzung für den Dienst zum Wohl des Vereins.

Bei der Ersinger „Fledermaus“ wird er schon seit Jahrzehnten verliehen. Wer ihn bekommen will, muss durch das Erfüllen strenger, genau festgelegter Kriterien einen Wert von elf Punkten erreichen.

Punktesystem dokumentiert Formen des Engagements

In Tabellen hat die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine detailliert definiert, welche Art des Engagements wie viele Punkte bringt. Einen halben Punkt erhält man beispielsweise für jedes Jahr, in dem man sich aktiv in den Verein eingebracht hat, etwa durch Teilnahme an Umzügen, durch Dienste bei Veranstaltungen oder durch Arbeitseinsätze beim Wagenbau.

Wer zudem herausragende Positionen wie das Amt des Präsidenten, des Prinzenpaars oder des Schriftführers bekleidet hat, bekommt pro Jahr einen vollen Punkt angerechnet. Bis Ende Juli konnten die Mitgliedsvereine bei der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine die entsprechenden Anträge einreichen.

Bei Bedarf mussten sie Nachweise über das Engagement der zu Ehrenden vorlegen können, etwa Protokolle über Hauptversammlungen, Auszüge aus Mitgliederkarteien oder Presseberichte. Kern sagt, das Antragsprozedere sei ziemlich streng und der „Goldene Löwe“ daher eine besonders wichtige Auszeichnung.

Er gratuliert den vier Mitgliedern, die ihn erhalten haben. Seit vielen Jahren engagieren sie sich bei der „Fledermaus“ in den unterschiedlichsten Positionen. So ist etwa Kerstin Reich unter anderem Kinderprinzessin, große Prinzessin und bis 2014 Gardetänzerin gewesen. Tobias Schuster war unter anderem bei Prunksitzungen auf der Bühne, als Mitglied des Ersinger Fanfarenzugs und als Komiteemitglied aktiv.

Auch Dominik Weixler hat sich im Fanfarenzug engagiert, zudem unter anderem bei Prunksitzungen hinter den Kulissen. Carsten Steiner ist laut Kern ein „wahrer Tausendsassa für den Verein“, etwa auf der Bühne, bei der Hexenverbrennung am Fasnetsdienstag oder als ehemaliger Kassier beim Förderverein.