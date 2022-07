Endspurt im Bürgermeister-Wahlkampf in Kämpfelbach

Zahlen zur Wahl: 5.106 Bürger und Bürgerinnen sind wahlberechtigt. Gewählt wird in zwei Wahlbezirken in Ersingen und einem in Bilfingen. Hinzu kommt je ein Briefwahlbezirk. Bis Donnerstag hatten rund 1.222 Bürger Briefwahl beantragt.

Ergebnisverkündung in Ersingen: Insgesamt sind am Sonntag 41 Wahlhelfer im Einsatz. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, dann werden die Stimmen ausgezählt. Geplant ist, dass der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister Udo Kleiner (Freie Wähler), um 19 Uhr das Ergebnis in der Ersinger Turnhalle verkündet. Falls keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Stimmen holt, kommt es am 7. August zum zweiten Wahlgang.

Live-Ticker am Wahlabend: Zuvor können Besucher in der Halle und auf BNN.de durch Hochrechnungen die Auszählung mitverfolgen. Der BNN informieren per Live-Ticker auf BNN.de über den Wahlabend. to