Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kämpfelbach

Zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar ist in Kämpfelbach in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 1. Dezember, bis Mittwoch, 10. Januar, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hauptstraße verschafft. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim durchwühlten die Unbekannten im Inneren des Hauses die Räume, sowie die darin befindlichen Möbel.

Es wurden wahrscheinlich mehrere Wertgegenstände mit bislang unbekanntem Wert enwendet.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Nummer (0 72 31) 1 86 44 44, in Verbindung zu setzen, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit.