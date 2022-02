Ersatz für Fastnachtsumzug: Narrenbund Kakadu zieht durch Kämpfelbach-Bilfingen

Guggenmusik gab es zu hören, ausgefallene Verkleidungen zu bewundern und so manche Süßigkeit zu naschen: Beste Stimmung herrschte am Samstagnachmittag in Bilfingen.

Verantwortlich dafür war der Narrenbund „Kakadu“, der sich einen kleinen Ersatz für den auch in diesem Jahr ausfallenden Umzug ausgedacht hatte. Einen, bei dem einige Aktive des Vereins zusammen mit den Musikern der Buschbach-Guggen durch den Ort zogen.

„Wir wollten den Bilfingern auch in diesen Zeiten ein bisschen Fastnacht bieten“, erklärte Regina Fuchs. Die Präsidentin des Narrenbunds „Kakadu“ führte den Umzug zusammen mit ihren Kollegen aus dem Präsidium an und hatte den Eindruck, dass die Aktion bei den Bilfingern gut ankam: „Ich denke, die Menschen sehnen sich nach solchen Sachen.“

Boxenstopp zur Stärkung

Tatsächlich öffneten viele spontan ihre Fenster, traten in den Vorgarten, auf den Balkon oder auf die Straße. Veröffentlicht worden ist die Laufstrecke im Vorfeld bewusst nicht, um in Corona-Zeiten große Menschenansammlungen zu vermeiden. Auch die Süßigkeiten wurden nicht persönlich überreicht, sondern geworfen. Für leuchtende Kinderaugen haben sie trotzdem gesorgt.

Insgesamt beteiligten sich rund 90 Mitwirkende an dem Umzugs-Ersatz, neben den Musikern der Buschbach-Guggen vom Narrenbund „Kakadu“ unter anderem die große, mittlere und kleine Garde, die Tanzmäuse, das Präsidium, das Komitee, das Ehrenkomitee und der Elferrat. Als die Gruppe nach rund anderthalb Stunden auf dem Platz vor der Kämpfelbachhalle ankam, war dort bereits der „Boxenstopp“ aufgebaut: ein Stand, an dem man unter anderem Bratwurst, Pommes, Waffeln, Bier, Sekt, Glühwein und Punsch kaufen konnte.

Ich glaube, wir haben die Bilfinger ein bisschen wachgerüttelt. Regina Fuchs, Kakadu-Präsidentin

Marius Neumann stand am Mischpult und legte Partymusik auf. „Es war einfach schön“, sagte Fuchs jetzt sichtlich erleichtert: „Auch das Wetter hat toll mitgespielt.“ Mit dem Verlauf der Veranstaltung war sie hochzufrieden. Natürlich sei das ein ganz anderer Umzug als sonst gewesen. „Aber ich glaube, wir haben die Bilfinger ein bisschen wachgerüttelt.“

Besonders freut sie sich über das Engagement der zahlreichen Aktiven des Kakadu und darüber, dass sich auch zahlreiche andere Gruppen an der Aktion beteiligt haben. Sie alle liefen an unterschiedlichen Stellen im Ort los und trafen sich dann auf dem Platz vor der Kämpfelbachhalle. Auch der Ebbtroll war dabei – „um zu zeigen, dass der Fasching nicht vergessen ist“, wie Chef-Troll Lothar Kohle betonte: „Als Bilfinger Verein ist es selbstverständlich, dass wir da mitmachen.“

Normalerweise läuft der Ebbtroll bei mindestens fünf Umzügen pro Jahr mit. Dieses Jahr gab es keinen einzigen. Allerdings hatte man es sich nicht nehmen lassen, den Narrenbaum auf der Hellen Platt aufzustellen, wenn auch nur im kleinen Rahmen mit den fastnachtstreibenden Bilfinger Vereinen. Auch die Buschbach-Guggen sind gern nach Bilfingen gekommen, übrigens das erste Mal. „Einfach geil“ sei das gewesen, sagt Vorsitzender Ralf Dürr, der von Fuchs bereits eine Einladung bekommen hat, nächstes Jahr auch beim Umzug zu spielen, wenn dieser hoffentlich wieder halbwegs normal stattfindet. Für ihn gab es da nichts zu überlegen: „Wir werden kommen.“

Zahlreiche Menschen bei der Kämpfelbachhalle

Dass man in Bilfingen Fastnacht auch dieses Jahr nicht komplett ausfallen ließ, freute nicht nur ihn: Zahlreiche Menschen kamen auf den Platz vor der Kämpfelbachhalle, um im Freien, an mehreren, in großen Abständen zueinander stehenden Tischen ein bisschen Geselligkeit zu erleben. Abends tauchte ein von Sponsoren ermöglichtes Brillant-Feuerwerk den Himmel über Bilfingen in bunte Farben. Was es sonst erst am Abend des Fastnachtsdienstags zu sehen gibt, hatte man dieses Jahr ausnahmsweise auf den Samstag vorverlegt.

Am Sonntag war am Nachmittag der Wurst-Express unterwegs und machte Halt an mehreren, über den gesamten Ort verteilten Stellen. Fuchs hofft, dass die nächste, im Herbst beginnende Kampagne wieder halbwegs normal stattfinden kann und, dass dann auch wieder ein großer Umzug möglich ist. Der soll dann zum ersten Mal ausschließlich am Fastnachtsdienstag stattfinden.