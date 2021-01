Längst ist die Farbe auf dem kleinen Metallschild verblasst. Nur an den Rändern und rund um die vier Befestigungsschrauben schimmert es noch rötlich. Die Buchstaben heben sich inzwischen kaum noch vom metallenen Untergrund ab, auf den sie einst gedruckt wurden.

Wer genau hinsieht, kann die Zahl „82“ erkennen. Das ist das Baujahr der Sirene, zu dem das Typenschild gehört. Es handelt sich um eine HLS 381. Das „HLS“ steht für „Hochleistungssirene“, 381 ist die Modellnummer.

In Einzelteile zerlegt, steht sie seit ein paar Wochen in der Werkstatt von Felix Zenner in Bilfingen. „Das sind richtige Raritäten“, sagt der 19-Jährige. Die vier großen, pyramidenförmigen, aus Aluminium bestehenden Schalltrichter hat er bereits abgebaut, die Verkabelung überprüft, die Kugellager an Motor und Schallgeber gewechselt.