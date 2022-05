Gesangverein „Freundschaft“ aus Kämpfelbach-Ersingen feiert 150. Geburtstag mit Konzert und Promi-Besuch

Wunderbar harmonieren die einzelnen Stimmen, als die Sänger ein Stück nach dem anderen durchgehen. Schnell entsteht im Sängerkeller des Bürgerhauses von Kämpfelbach-Ersingen ein großer Klangkörper. Am Klavier sitzt Chordirektor Richard Reiling, der zugleich Vorsitzender des Ersinger Gesangvereins „Freundschaft“ ist. „Wir sind gerade in den letzten Zügen“, erklärt er. „Jetzt kommt noch der Feinschliff.“

Es ist eine der letzten Proben, die der Projektchor 150 absolviert, bevor er Ende Mai zusammen mit dem Kinderchor und dem Star-Tenor Jay Alexander beim Jubiläumskonzert in der Remchinger Kulturhalle auftritt.

Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Einschränkungen haben auch dem Ersinger Gesangverein „Freundschaft“ zu schaffen gemacht. Die Anzahl der aktiven Sänger ist in dieser Zeit geschrumpft. Aber das 150-jährige Bestehen will man bei der „Freundschaft“ trotzdem feiern. „Es muss weitergehen“, sagt Reiling.

Die Gründung des Projektchors war seine Idee gewesen. Eine gute – wie sich herausstellte. Schon zum ersten Informationsabend waren zahlreiche Interessierte aus dem gesamten westlichen Enzkreis gekommen. Noch während der ersten regulären Probe stand für Reiling fest: „Der Chor kommt zustande.“ Das war im September vorigen Jahres.

Wir sind jetzt ein richtig guter Klangkörper geworden. Richard Reiling, Chordirektor

Seither wird jeden Mittwochabend für anderthalb Stunden im Sängerkeller geprobt – natürlich immer unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln und in Abstimmung mit der Gemeinde. Rund 30 Sänger sind dabei, auch einige, die vorher noch nicht im Chor gesungen hatten. Reiling sagt, sie hätten sich schnell gut eingefunden. „Wir sind jetzt ein richtig guter Klangkörper geworden.“

Zum ersten Mal ist der Projektchor am Sonntag nach Ostern aufgetreten – und zwar zusammen mit dem Kinderchor in der katholischen Kirche. Zunächst sorgten sie für die musikalische Gestaltung des Gottesdiensts, dann gaben sie bei einer kleinen Matinee im Altarraum einige Stücke zum Besten. „Die Resonanz war sehr positiv“, erzählt Reiling: „Das ist wirklich sehr gut angekommen.“

Das Repertoire reicht von Johann Strauss bis Andrew Lloyd Webber

Umso mehr freuen sich Projekt- und Kinderchor schon jetzt auf das große Konzert am Sonntag, 22. Mai, bei dem sie mit Jay Alexander in der Kulturhalle auftreten werden. Zu hören gibt es unter anderem Werke von Johann Strauss, Andrew Lloyd Webber und Udo Jürgens. In groben Zügen steht das Programm bereits.

Reiling sucht Kompositionen aus, die einen künstlerischen Wert haben und damit zum Chor passen. Der Tradition und der Kultur verpflichtet, stellt er an sich selbst hohe Ansprüche. Wie es nach dem Konzert mit dem Projektchor weitergeht, steht laut Reiling noch nicht fest. „Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn viele der Sänger dem Verein treu bleiben.“

150 Jahre mit vielen Höhen und Tiefen

Der wurde bereits 1872 von 23 Personen gegründet – zunächst als Gesang- und Leseverein. Bereits ein Jahr später hatte er sich dem Badischen Sängerbund angeschlossen, dessen Mitglied er bis heute ist. 1897 nahm der Verein zum ersten Mal an einem Sängerfest teil, bei denen es damals auch Wertungssingen und Pokale zu gewinnen gab.

1936 fusionierte der Gesangverein mit dem katholischen Männerverein, um ihm weiterhin die Möglichkeit zur gesanglichen Betätigung zu geben. Denn nach Hitlers Machtübernahme 1933 hatte der Deutsche Sängerbund die Vorschrift erlassen, dass in Orten mit weniger als 3.000 Einwohnern nur noch ein Gesangverein existieren darf und dieser dem Deutschen Sängerbund angehören muss.

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bauten die Ersinger Sänger schon 1945 den Singstundenbetrieb wieder auf. 1949 wurden ein Frauen- und ein Gemischter Chor gegründet, 1951 wurde Gerd Fleig Dirigent. Er leitete den Chor mehr als 50 Jahre lang.

Vom Chor existieren sogar Schallplattenaufnahmen

Unter seiner Ägide entstanden in den 1950er- und 60er-Jahren Schallplattenaufnahmen, die bis heute existieren. Auf der Internetseite des Vereins kann man sich zwei Lieder anhören. 1969 wurde ein Jugendchor gegründet, der nach den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen 1973 wieder aufgelöst wurde. Allerdings rief man einige Jahre später erneut einen Kinder- und Jugendchor ins Leben, der bis heute existiert.

1978 bot Bürgermeister Ernst Korb dem Verein an, einen Teil des Bürgerhauses als Sängerkeller zu nutzen und auszubauen. Von 2001 bis 2018 existierte mit den „Ersingers“ ein moderner Chor. Vizedirigentin Sybille Reiling erhielt 2011 die Landesehrennadel, Richard Reiling 2019 die Hermann-Sonnet-Medaille.