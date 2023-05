Nach drei Jahren Abstinenz, feierte das große Traktorentreffen am Muttertag in Bilfingen eine Rückkehr. Warum diese erfolgreich war?

Knatternd und tuckernd setzen sie sich in Bewegung, um vom Parkplatz vor der Bilfinger Kämpfelbachhalle aus eine Runde durch die Gemeinde zu drehen: erst durch Bilfingen, dann durch den Nachbarort Ersingen und schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Aus der gesamten Region sind die Teilnehmer mit ihren Traktoren zum Muttertagsfest des Bilfinger Tischtennisvereins (TTV) gekommen.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Vorsitzender Martin Scholder, als er am frühen Nachmittag einen Blick auf den Platz vor der Kämpfelbach-Halle wirft. In Reih und Glied stehen dort rund 90 Traktoren – und damit so viele wie noch nie zuvor. Beim bislang letzten Muttertagsfest vor vier Jahren sind es um die 70 gewesen.

Scholder sagt, es sei überhaupt nicht schwer gewesen, Teilnehmer für das Traktortreffen zu gewinnen. Wie viele es am Ende tatsächlich sein würden, hat er zwar vorher nicht gewusst. Aber dass ein großes Interesse besteht, damit hatte er fest gerechnet.

Das Muttertagsfest in Bilfingen wächst

Der Vorsitzende erklärt, man wolle mit dem angeschlossenen Traktortreffen ein Fest auf die Beine stellen, das bei der Bevölkerung gut ankomme, das sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen etwas biete. Deswegen hat man das Angebot dieses Jahr zum ersten Mal um acht kleine Marktstände erweitert, die vom Eis bis zur Unterhose in Traktor-Optik alles bieten.

Dass auch bei der Bewirtung alles rund läuft, dafür sorgen rund 65 ehrenamtliche Helfer des Tischtennisvereins: nicht nur Mitglieder, sondern auch deren Frauen und Kinder sowie Freunde des Vereins. Kein Wunder, dass sich die Gäste des Muttertagsfests sehr wohlfühlen. Viele können es kaum erwarten, bis am frühen Nachmittag die Rundfahrt beginnt.

Vor der Ausfahrt kommt der Segen der Kirche

Doch bevor sich die Traktoren in Bewegung setzen, erhalten sie noch den Segen der Kirche. Der katholische Diakon Ulrich Haag sorgt dafür, dass jeder einzelne ein paar Tropfen Weihwasser abbekommt.

Dabei erhalten die Traktoren laut Haag aber keine magischen Kräfte: Wichtig sei, dass sich die Einstellung der Menschen zu ihnen ändert, dass sie segensvoll genutzt werden. Nachdem er Gott um Schutz auf allen Reisen gebeten hat, fahren die Traktoren los.

Benedikt Reiling führt den Tross der Traktoren an. Er sitzt am Steuer eines Deutz D 4006, der immer noch im Einsatz ist. Er laufe zuverlässig, sagt Reiling, der als Hobby im Nebenerwerb Kartoffel- und Zwiebelanbau betreibt.

Zudem nutzt er seinen Deutz zur Grünlandbewirtschaftung, zur Futtergewinnung und zur Brennholzgewinnung für den eigenen Haushalt. Reiling mag den Oldtimer und sagt, neue Traktoren hätten viele elektronische Bauteile und seien nicht mehr so robust.

Fahrer ist stolz auf das Baukastensystem des Deutz

„Bei denen funktioniert noch alles“, sagt auch Andreas Münzinger über seinen Deutz D 6206 Baujahr 1974 mit vier Zylindern und seinen Deutz D 3006 Baujahr 1972 mit zwei Zylindern. Letzterer ist immer noch bei der Heuernte im Einsatz, immer noch „gut in Schuss und sehr zuverlässig“, wie Münzinger voller Stolz erklärt.

Sein Deutz befinde sich noch vollständig im Originalzustand: ohne neue Lackierung, ohne neue Karosserieteile, sagt Münzinger und erklärt, seine beiden Traktoren würden nach dem Baukasten-System funktionieren. Was den Wechsel von Verschleißteilen sehr einfach mache. Wenn wirklich einmal etwas augetauscht werden müsse, gehe das im Handumdrehen.