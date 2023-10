Eine langersehnte Premiere: Nach einer erzwungenen Corona-Pause führt die Laienschauspielgruppe aus Kämpfelbach am 14. Oktober ihr neuestes Stück auf – dabei dürfte kein Auge trocken bleiben.

Es wird gestritten und diskutiert. Alle reden durcheinander, jeder will zu Wort kommen. Auf der Bühne der Bilfinger Kämpfelbachhalle geht es drunter und drüber. Doch das ist Absicht, das soll genauso sein.

Denn im neuesten Stück der Mäddich-Bühne gibt es so manche Überraschung und einige unerwartete Wendungen. Aktuell stecken die Schauspieler mitten in den Proben für die insgesamt vier Aufführungen, die ab Samstag, 14. Oktober, vorgesehen sind.

Man merkt, dass sie bereits in den letzten Zügen sind, dass die Einsätze passen und die Dialoge sitzen. „Bei unseren Proben geht es diszipliniert, aber locker zu“, sagt Wolfgang Haberstroh, der die Gruppe leitet und auch das Stück selbst geschrieben hat. Eigentlich wollte man es 2020 anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Mäddich-Bühne zur Aufführung bringen. Das Bühnenbild war schon weitgehend fertig, die Leseproben bereits absolviert.

Doch dann kam im März 2020 der Lockdown – ausgerechnet an dem Tag, an dem die erste Stellprobe auf der Bühne stattfinden sollte. „Da sind natürlich die Tränen geflossen“, erzählt Haberstroh, der sich zusammen mit seinen Kollegen dafür nun umso mehr freut, dass die Mäddich-Bühne wieder durchstarten und vor Publikum auftreten kann.

Stücke werden maßgeschneidert

Mit Ausnahme des allerersten von 1995 hat die Gruppe bisher ausschließlich Stücke zur Aufführung gebracht, die Haberstroh selbst geschrieben hat: maßgeschneidert für die Mäddich-Bühne. Denn Haberstroh hat beim Schreiben immer die Schauspieler vor Augen: ihren Charakter, ihre Fähigkeiten und Talente.

Er weiß genau, welche Rollen ihnen liegen, wie er die Figuren und die Handlung gestalten muss, damit am Ende ein gutes Ergebnis entsteht.

Etwas Lokalkolorit kommt auch vor. Aber nicht zu viel, damit auch auswärtige Gäste den Stücken problemlos folgen können. Humorvoll und in heimischer Mundart sollen sie sein. „Aber kein Bauerntheater“, betont Haberstroh, der viel auf Situationskomik und aktuelle Bezüge setzt.

Früher hat er die Stücke im Urlaub am Strand geschrieben, teilweise auch auf dem Flug. „Nach neun Stunden hatte ich dann zwar Hunger, aber auch ein fertiges Manuskript“, erzählt Haberstroh und erklärt, er ziehe seine Stücke immer an Berufen hoch.

Inspiration holt er sich aus Alltagssituationen und aus Gesprächen. Kommt ihm in einer Unterhaltung ein passender Satz zu Ohren, kann es durchaus sein, dass er später auf der Bühne zu hören ist. Dieses Mal hat Haberstroh eine Traktor-Werkstatt in den Mittelpunkt gerückt, die gleichzeitig Spedition und Ölmühle ist: sowohl für Pflanzen- als auch für Motoröl.

Unter dem Titel „Manchmal laft’s wie g’schmiert“ überschlagen sich dort die Ereignisse: Eine Bäuerin und ihre Tochter bringen nicht nur Raps zur Ölherstellung, sondern auch ihren Bulldog zur Reparatur vorbei. Ein Freizeitmilchbauer ist nebenbei auch noch halber Mafiosi und in illegales Glücksspiel verstrickt. Während ein Knecht durch eine Wette steinreich wird, stehen der Freizeitmilchbauer und der Besitzer der Werkstatt vor dem den finanziellen Ruin. Eine ungünstige Situation, aus der sie nur noch ein Deal mit den beiden Damen retten kann.

Seit Mai proben die Schauspieler unter Haberstrohs Leitung schon für die Aufführung. Mit zwei Leseproben haben sie angefangen, bevor erste Stellproben in der Aula der Grundschule folgten. Dort gibt es eine Bühne, die zwar nur rund 50 Zentimeter hoch ist. „Aber für das Bühnengefühl reicht das.“

Auf der großen Bühne der Kämpfelbachhalle ging es ab der Mitte der Sommerferien weiter: mit fertiger Requisite und mit Lichttechnik, zunächst einmal, kurz vor der Aufführung mehrmals pro Woche.

Vereine nehmen Rücksicht

Die Termine legten die Schauspieler in enger Abstimmung mit den Vereinen fest, die in der Halle Sport treiben. Einige stellten sogar ihre Trainingszeiten um, damit die Mäddich-Bühne in Ruhe proben kann. „Dafür sind wir ihnen sehr dankbar“, sagt Haberstroh, der festgestellt hat: „Sobald die Kulisse steht, probt es sich fast von allein.“

Sieben Schauspieler, eine Bühnenbildnerin, eine Souffleuse und viele Helfer hinter den Kulissen werden an den Aufführungen beteiligt sein.

Vier Termine sind vorgesehen, für alle vier gibt es mit etwas Glück noch Karten. Einen Teil des Erlöses spendet die Mäddich-Bühne wieder für einen sozialen Zweck in der Region. Rechnet man die Spenden aller bisherigen Aufführungen zusammen, sind auf diese Weise schon mehr als 19.000 Euro in gemeinnützige Projekte geflossen.