Zum Gemeindejubiläum haben Ehrenamtliche in Kämpfelbach ein Malbuch herausgebracht, das kostenlos an alle Kinder verteilt wird.

Zahlreiche ikonische Bauwerke und öffentliche Plätze aus Ersingen und aus Bilfingen stehen im Mittelpunkt eines Malbuchs, das die Gemeinde Kämpfelbach anlässlich ihres 50. Geburtstags herausgebracht hat. Zum Jubiläum sind 500 Exemplare gedruckt worden, die über die Kinderbetreuungseinrichtungen und die beiden Standorte der Grundschule kostenlos an alle in der Gemeinde lebenden Kinder verteilt werden, die Interesse daran haben.

Die Christ-König-Kirche und das Bürgerhaus sind genauso vertreten wie die historische Weinbrenner-Kelter, die Helle Platte, der Thomas-Brunnen, beide Rathäuser, der Amtskeller und die Johanneskirche. Alle warten darauf, dass Kinder zu bunten Stiften greifen, dass sie die weißen Flächen mit Farbe füllen und so für Leben innerhalb der vorgegebenen Linien und Formen sorgen.

Es ist mega, was da auf die Beine gestellt worden ist. Thomas Maag

Bürgermeister

„Es ist mega, was da auf die Beine gestellt worden ist“, sagt Bürgermeister Thomas Maag (parteilos) und betont, dass alle Beteiligten „sehr viel Herz und Leidenschaft“ investiert hätten. Entstanden ist das Malbuch nämlich vollständig in ehrenamtlicher Arbeit, unterstützt von großzügigen Spenden der katholischen Kirchengemeinde und der Bilfinger Mäddich-Bühne.

Maag hat den Eindruck, dass die Menschen in Kämpfelbach ein starkes Bewusstsein für ihre Historie haben und fest in ihren Orten verwurzelt sind. Daher hält er es für wichtig, dass es zum 50. Geburtstag der Gemeinde auch für Kinder eine Publikation gibt, die sich zum Jubiläum mit der Geschichte befasst.

Die Idee dazu kam von Timo Kämmer. Er trug sie in die Gruppe, die sich um die Erstellung der Ortschronik kümmert. Weil diese sich in erster Linie an Erwachsene richten und erst in den Jahren nach dem Gemeinde-Jubiläum erscheinen soll, hat man in der Projektgruppe beschlossen, zusätzlich und zeitnah noch mindestens zwei Publikationen für Kinder und Jugendliche an den Start zu bringen.

Malbuch zum Jubiläum zeigt Bauwerke in Kämpfelbach

Die erste ist das Malbuch, das auf Doppelseiten zehn ikonische Bauwerke und Plätze zeigt: fünf aus jedem Ortsteil. Während links unter einem farbigen Bild in kindgerechter Sprache eine Erklärung zur Geschichte des jeweils Bauwerks zu lesen ist, befindet sich rechts der Bereich, in dem der Nachwuchs selbst malen darf.

Auf den ersten Seiten des Buchs gibt es ein Grußwort des Bürgermeisters und eine Erklärung zum Gemeindewappen, am Ende ein Mundart-ABC und in der Mitte einen großen Plan, der nicht nur die Lage aller im Buch vorgestellter Gebäude zeigt, sondern auch die Orte, die für Kinder wichtig sind. Etwa Spiel- und Bolzplätze.

Um die Illustrationen hat sich Anastasia Tuka gekümmert, um das Layout Lea Simon, die auch zum Redaktionsteam gehört. In ihm haben außerdem Johann Beihofer, Timo Kämmer, Michael Mutschelknaus und Jürgen Simon mitgearbeitet. Aktuell sind sie schon dabei, das nächste kindgerechte Buch zur Ortsgeschichte zu erstellen.

Es soll anspruchsvoller sein und sich an ältere Kinder richten, unter anderem Rätsel, Aufgaben und eine Erklärung zur Partnerschaft mit dem italienischen Civitella enthalten.