Sie hat ein Alt- und Totholzkonzept, verzichtet auf Pflanzenschutzmittel und setzt auf Naturverjüngung: In ihrem Wald tut die Gemeinde Kämpfelbach viel für den Umwelt- und Klimaschutz, deutlich mehr als sie nach den gesetzlichen Vorgaben müsste. Ein Engagement, für das sie nun vom Naturschutzbund (Nabu) als Naturwaldbetrieb ausgezeichnet worden ist.

„Das ist etwas Besonderes und keine Massenware“, sagt der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle, als er die dazugehörige Urkunde am Donnerstagmorgen überreicht. In ganz Baden-Württemberg ist sie bislang nur an neun Gemeinden verliehen worden. Im Enzkreis hat sie neben Kämpfelbach auch Wimsheim erhalten.

Enssle betont, es handle sich nicht um eine Zertifizierung, sondern um ein Prädikat, mit dem sich die Gemeinde als Waldbesitzer dazu verpflichte, eine Reihe von Kriterien zu erfüllen. Im Kern geht es dabei um die Umsetzung einer naturnahen Waldwirtschaft, die mit den Pflanzen arbeitet, die heimisch und bereits im Forst vorhanden sind. Außerdem wird auf Pflanzenschutzmittel verzichtet und ein Teil der Waldfläche stillgelegt.

Vor zwei Jahren bereits für „Urwälder von morgen“ stark gemacht

In Kämpfelbach hat man mit Unterstützung des Gemeinderats bereits 2021 ein Alt- und Totholzkonzept auf den Weg gebracht, das rund 6,5 Prozent der Waldfläche aus der Nutzung herausnimmt und sich selbst überlässt. Eine Fläche, auf der laut Enssle die „Urwälder von morgen“ entstehen können. Der Nabu-Landesvorsitzende verweist auf Arten wie die Bechsteinfledermaus, den Specht, den Hirsch- und den Juchtenkäfer, die „massiv bedroht“ und auf derartige Lebensräume angewiesen seien.

Leider seien absterbende Bäume und die damit einhergehenden Verwesungsprozesse in den Wäldern heute Mangelware, sagt Enssle. Daher freut er sich, dass Kämpfelbach mit seinen 6,5 Prozent die Empfehlung der nationalen Biodiversitätsstrategie von fünf Prozent übererfüllt. Ein kleiner Teil des insgesamt rund 350 Hektar großen Walds ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen, ein Drittel als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH).

Enssle lobt die gute Partnerschaft zwischen Jägern, Forst und Gemeindeverwaltung. Denn ein weiteres Kriterium für die Nabu-Auszeichnung ist eine an den Wald angepasste Wilddichte: Gerade Rehe fressen gern die Knospen junger Eichen, die als besonders klimaresistent gelten. Auch die für das Revier Remchingen-Kämpfelbach zuständige Försterin Sarah Zwerenz lobt die gute Zusammenarbeit mit den Jägern und der Gemeindeverwaltung.

Auf die Idee, in Kämpfelbach einen Naturwaldbetrieb aufzubauen, kam sie während ihrer Trainee-Zeit in Wimsheim bei ihrem Kollegen Rolf Müller. Als sie im Frühjahr 2021 als Försterin in Kämpfelbach anfing, stellte Zwerenz schnell fest, dass der Wald dort nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch als Naherholungsgebiet und unter dem Aspekt des Naturschutzes betrachtet wird.

Es handelt sich um einen Laubmischwald mit einem Laubholzanteil von rund 70 Prozent. Die häufigste Baumart ist aktuell noch die Buche, gefolgt von der Eiche. Monokulturen gibt es laut Zwerenz kaum. Den Zeitpunkt für die Auszeichnung als Nabu-Naturwaldbetrieb hält sie für ideal: nach der Verlängerung der Jagdpacht in diesem Frühjahr und vor der Forsteinrichtung im kommenden Jahr.

Für Bürgermeister Thomas Maag (parteilos) ist die Auszeichnung „eine große Sache“. Für die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat sei es selbstverständlich, diesen Weg zu gehen, sagt Maag, der die Auszeichnung „jetzt nicht einfach irgendwo hin pinnen“, sondern die dahinter stehende Idee mit Leben füllen will. Er hält es für wichtig, den Wald für die Menschen erlebbar zu machen.

Naturkindergarten soll 2024 starten

Deshalb hat es im Frühjahr eine große Waldputzaktion gegeben, an der sich nicht nur die Jagdpächter, sondern auch viele Kinder und Jugendliche beteiligt haben. Seit kurzem arbeitet in Kämpfelbach mit Oliver Busch ein fest angestellter Klimaschutzbeauftragter. Erst vor kurzem hat der Gemeinderat einen Wald- und Naturkindergarten auf den Weg gebracht, der in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll.

Zum 50. Geburtstag der Gemeinde soll es eine ganze Woche rund um den Wald geben. Zudem will Maag einen die Ortsteile verbindenden Rundwanderweg einweihen, der mehrere Informations- und Mitmach-Stationen bietet. Der Bürgermeister sagt: „Kämpfelbach soll ein Ort für alle sein.“ Und denkt dabei nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Tiere und Insekten.