Kleines Schild sorgt für große Aufregung in Kämpfelbach

Es ist ein kleines blaues Schild, das derzeit in Kämpfelbach für viel Gesprächsstoff sorgt – auch und vor allem, weil der Weg, an dem es hängt, von Anfang an äußerst umstritten war. Konkret geht es um den neuen Radweg, der in den vergangenen Monaten entlang der Landesstraße zwischen den beiden Ortsteilen gebaut und Mitte April offiziell eingeweiht wurde.

Bauherr war formal das Land, das auch alle Baukosten trug. Nachdem in den Sitzungen des Gemeinderats fast ausschließlich von einem Radweg die Rede war, wies die Beschilderung auf einmal einen Fußweg aus, der auch für Radfahrer freigegeben ist. Die Gemeinde war verwundert, wandte sich an die übergeordneten Behörden – und hat laut Bürgermeister Thomas Maag (parteilos) nun erfahren, dass der Weg künftig gar kein Schild mehr tragen wird. Stattdessen soll es ein Radfahrer- und Fußgänger-Piktogramm auf dem Boden geben.

„Man muss es nicht verstehen“, sagte Maag in der jüngsten Ratssitzung: „Manche Sachen sind, wie sie sind.“ Auf Anfrage dieser Zeitung teilt das Landratsamtsamt als zuständige Verkehrsbehörde mit, dass durch die nun gefundene Lösung künftig sowohl Radfahrer als auch Fußgänger den Weg nutzen können, ohne dass es für Radfahrer eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.

Dagegen sei das blaue Radwegeschild ein Gebotszeichen, das den Radfahrer zur Nutzung des damit beschilderten Wegs zwinge und ihm gleichzeitig die Nutzung der Straße verbiete. Um eine solche Beschilderung anordnen zu dürfen, muss es laut Landratsamt eine konkrete Gefahrenlage auf der Straße geben. Was an dieser Stelle aber nicht zutreffe, zumindest nicht gemäß des qualifizierten Gefahrenbegriffs der Straßenverkehrsordnung.

Piktogramm-Lösung als Kompromiss

Das Landratsamt ist überzeugt, dass es sich bei der nun gefundenen Lösung um die liberalste für alle Beteiligten handelt. Weil das Land formal Bauherr des neuen Wegs war und somit alle Baukosten getragen hat, ist die Frage nach der Beschilderung auch beim Regierungspräsidium ein Thema gewesen.

Dort bestätigt man die Ausführungen des Landratsamts in Bezug auf die auf der Straße nicht vorhandene Gefahrenlage, die es nicht erlaubte, den Weg als benutzungspflichtigen Radweg zu beschildern. Deshalb sei zunächst die Beschilderung als Gehweg mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ angeordnet worden. Eine Lösung, mit der das Land als Baulastträger aber nicht glücklich war.

Auf Anfrage schreibt das Regierungspräsidium, das Land habe grundsätzlich keinen Bedarf zum Bau eines Gehweges außerorts entlang der L570. Zudem hätte diese Beschilderung laut RP dazu geführt, dass Radfahrer bei gleichzeitiger Nutzung durch Fußgänger nur Schrittgeschwindigkeit hätten fahren dürfen.

Als Kompromiss habe man sich für die Piktogramm-Lösung entschieden, die nun umgesetzt werde. „Für diese Lösung hat sich das Land bereiterklärt, die Kosten für den Weg, der dann auch uneingeschränkt von Radfahrenden genutzt werden kann, zu tragen.“

Dennoch gab es in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung erneut Kritik an dem Weg, den nicht alle für sinnvoll halten. „Die, die das vermasselt haben, müssen doch zur Rechenschaft gezogen werden“, lautete eine Forderung. Woraufhin Bürgermeister Maag sagte, er könne den Ärger zwar nachvollziehen. Aber die Entscheidung für den Radweg sei demokratisch gefällt worden.